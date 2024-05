Empleo, RIGI y el retorno al coloniaje Siglo XXI. Las disculpas de Prebisch a Don Arturo Jauretche

El secretario general de la UOCRA de Zárate, Julio González, confirmó que los trabajos están paralizados. En estos días se confirmó que unas 570 personas vinculadas a la obra civil fueron despedidas. Ocurren dos cuestiones, la primera es que la construcción del primer reactor, totalmente diseñado y construido en argentina, está frenado, como tantas obras públicas que por decisión de política económica del Ministerio de Economía bajo esta gestión.

La particularidad de este caso es que los fondos están, pero no los habilitan; la segunda es que el gobierno de Milei-Villaruel y Luis “Toto” Caputo junto al PRO de Macri y la UCR de De Loredo no han designado autoridades en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). La doctora en Física, Sarquis, indicó: “En este momento hay unxs 120 trabajadorxs y necesitan un mínimo 250. Tienen que ser formados si o si. Se esperaba que esto finalice en junio del año próximo y para comenzar la puesta en marcha necesitás, mínimamente, un año o dos de formación técnica, con lo cual estamos preocupados”, recalcó. Además del CAREM, están paralizados el RA-10 y la Planta Industrial de Agua Pesada.

Una tercera cuestión que tenemos que agregar es el Régimen de Incentivos a la Grandes Inversiones ¿Cuál es el objetivo del RIGI? Asegurar a los monopolios extranjeros el control de los recursos naturales altamente demandados hoy por los países centrales. Principalmente para Estados Unidos puede encontrar ventajas ver como la argentina abandona el desarrollo bajo su principal complejo nuclear. Esta Ley Bases y el DNU 70/2023 son el retorno al coloniaje.

No queríamos dejar de analizar los datos que corroboran este análisis, para ello, los datos de empleo de la secretaria de trabajo dan cuenta que entre diciembre de 2023 y febrero de 2024 en el sector de la construcción se destruyeron 33.440 trabajos registrados en el sector privado, independientemente de los del sector público. Un segundo sector afectado por los despidos fue Otros servicios a empresas unos 6.500; hotelería y Restaurantes unos 5.230; Comercio 5.050; y Transporte otros 3.220. El total de destrucción de empleo registrados del sector privado en el periodo mencionado alcanza a los 53.180.

image.png

Siguiendo los datos oficiales, el INDEC publicó que a marzo del corriente, en la Administración Pública Nacional, Empresas y Sociedades fueron dadas de baja unas 11.252 personas. En la secretaria de trabajo, empleo y seguridad social todavía no publicaron los datos de marzo 2024. Pero podríamos decir que se despidieron en este primer trimestre entre sector público y privado unos 64.432 trabajadores.

Ahora si ponemos el foco en algunas provincias, la más afectada por la destrucción del empleo registrado en el sector privado, desde diciembre de 2023 fue Buenos Aires con 24.800 trabajadores, seguido por la provincia de Misiones (4.700), Santa Fe (4.000), Córdoba (2.600), Santiago del Estero (2.100), La Rioja y CABA (1.600) y Neuquén (1.500). Ya no es solo en la región centro el crecimiento de la desocupación.

Por todo lo anterior, es necesario apelar a la memoria bonaerense, a ese poeta guacho del “Paso de los Libres” que supo dejar la pluma y la prosa para ocupar la gestión en el Banco Provincia 1946-1950, hombre nacido en Lincoln, abogado y gustoso de la economía, Don Arturo Jauretche. Hay un libro póstumo, Política y Economía, dónde escribe un lema muy actual, "Bajo el falso pretexto de una crisis económica sin precedentes, está por consumarse la gran estafa a los intereses de las aspiraciones de la nacionalidad”, todo estaba mal antes, si, pero no esto gobierno es la “miseria planificada”.

No perdamos de vista que el acuerdo del FMI lo trajo Mauricio Macri bajo otros falso pretextos. Sin embargo, retomando “el pretexto”, en el informe Prebisch, que Don Arturo pública con el título "Informe Prebisch, retorno al coloniaje (1956)" ¿Quién de los dos tuvo razón? Vamos a dejar esto claro, porque no estamos para argumentos relativos, en una conferencia que dio Raúl Prebisch, 17 de diciembre de 1981, en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, dijo: "En 1955 aún con resabios de la economía neoclásica en mi mente, acaso creía que esa transferencia de ingresos en favor de las empresas, que una congelación de salarios traería consigo, se iría disolviendo y difundiendo en la colectividad mediante el juego de las leyes del mercado. No es así. Cometí ese error, y lo confieso públicamente, porque es necesario que los que piensan hoy como yo pensaba hace veinticinco años reflexionen y entiendan que no se puede hacer más".

Prebisch fue el primer director de la CEPAL-ONU, órgano de estadística regional y de pensamiento económico latinoamericano, parte del Banco Central en su creación en 1935 y comenzó sus primeros pasos en la SRA. Don Raúl parece a esos economistas cercanos al peronismo, heterodoxos, progresistas, que hablan de economía “en difícil”, que se arrojan una representatividad diciendo “nosotros hubieras hecho lo mismo que Milei”, cuando a veces son ellos y sus redes sociales.

De esa forma contribuyen a una falsa discusión sobre el RIGI, que es consolidar una argentina colonial. Pero, por suerte al reconocer su error Raúl, esperemos que algunxs tengan esa grandeza más adelante, confirma que es necesario volver a releer a Don Arturo, la universal mirado desde las costas bonaerenses, Patria Si, Colonia No. Denunciar el RIGI pero sin anteojeras y constituir un lugar de ideas, como fue FORJA (Fuerza Orientadora Radical de la Joven Argentina) cuyo lema decía: “Somos una argentina colonial, queremos ser una Argentina Libre”.

Economista y docente de Estructuralismo Latinoamericano UNDAV.