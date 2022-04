Todos somos emprendedores: ¿Cuáles son los primeros pasos para concretar un proyecto propio?

Según informes de Google Trend, las búsquedas que hacen los jovenes millenials en este buscador en la región estaban entre otras “donde se estudia para ser emprendedor”, lo interesante de estas búsquedas, es que no se estudia, sino que es una forma de ser, que se puede entrenar, medir, coachear y mejorar.

Ser emprendedor es ser plenamente consciente de los 3 capitales con los que contas, tu tiempo, tu dinero y tu conocimiento. Donde en los primeros estadios abunda el tiempo y escasea generalmente el conocimiento y el dinero, en los estadios avanzados del emprendedor, escasea el tiempo, y hay mas dinero y conocimiento.

¿Cuáles son los primeros pasos que hay que dar para emprender?

Basado en el modelo de estadios para el emprender de Harvard Business Rreview, debemos transitar cinco 5 estadios, donde el primero es Existencia, el segundo es Supervivencia, el tercero es Éxito, el cuarto Despegue y el quinto y ultimo madurez de recurso.

Los primeros pasos son dados entre el estadio Existencia y Supervivencia, que son los primeros 2 dos años del emprendedor.

Existencia: Ésta es la etapa de enamoramiento donde te gusta la idea de lo que estás haciendo, te inspiras por lo novedoso, y querer aprender más.

Los principales problemas del emprendedor son la obtención de capital y el crear sus primeros clientes fidelizados.

Entre las preguntas claves de esta etapa se encuentran las siguientes:

¿Podré obtener suficientes clientes, y ganar lo suficientemente bien para convertirme en el dueño de un negocio viable?

¿Tendré suficiente dinero para cubrir las demandas de esta fase de arranque?

Los sistemas y la planificación aquí son mínimos o inexistentes.

La estrategia del emprendedor es simplemente seguir presente en el Mercado.

Es dueño y hacedor en su propio negocio, realiza todas las tareas.

Supervivencia: Al llegar a esta etapa, el emprendedor ha demostrado que tiene una capacidad comercial viable. Comienza a sentirse seguro de su conocimiento con el producto o servicio que ofrece e incluso tiene los primeros clientes fidelizados.

El objetivo principal del emprendedor sigue siendo la supervivencia.

En la Etapa de Supervivencia, el emprendedor puede crecer en nombre y rentabilidad y pasar a la Etapa III. O puede, como muchos, permanecer en la etapa de supervivencia durante algún tiempo, ganando retornos marginales en su tiempo invertido.

Si eres un emprendedor en Etapa de Supervivencia, tienes un mínimo de ingresos que te sirven para solventar gastos, y tener un mínimo ahorro que aún no te permite reinvertir con fuerza.

Estás abrumado por lo mucho que tienes que hacer para hacer crecer tu negocio y no sabes que decisiones tomar, que procesos automatizar y que tareas comenzar a delegar.

¿Es posible tener éxito en un emprendimiento, en el contexto actual que vive nuestro país?

El contexto actual del País y de la región es V.I.C.A. (Volátil Incierto Complejo Ambiguo)

Volátil es la velocidad a la que se producen los cambios

Incertidumbre es el número de factores que influyen en el acontecimiento de los hechos hace que los resultados sean imprevisibles.

Complejidad es la cantidad de variables a tener en cuenta cuando se toman decisiones.

Ambigüedad es hacer las cosas igual y en las mismas condiciones de siempre y ello no garantiza los mismos resultados. Las causas y los efectos ya no son simples. Las situaciones siempre son nuevas, no hay precedentes. Las hipótesis deben intuirse y probarse.

Se puede tener éxito, entendiendo por éxito la autorealización y el cumplimiento de la visión y misión del emprendimiento.

Para que un negocio en la región tenga viabilidad tiene que llegar a su 3er año, y superarlo ya que aquí se da un quiebre, mental y de dinero que puede impedir el crecimiento del emprendimiento. En esta etapa ya tienes clientes fidelizados, tienes sistemas automatizados, y entiendes que el capital tiempo comienza a ser el más importante para el crecimiento.

Los resultados en esta etapa pudieron haberse alcanzado con autoexigencia, presión, ambición ansiedades y controlarlo todo, pero también esa misma energía es la misma que no te va a permitir pasar a los estadios de la alta productividad del emprendedor que son despegue y madurez de recursos. Se necesita excelencia, manejo eficaz de la presión, entusiasmo, y serena ambición. El cambio ya no es de acciones el cambio es mental para poder seguir avanzando con éxito en el crecimiento del propio negocio.

¿Con qué obstáculos se puede encontrar un emprendedor?

Con el obstáculo de ser un emprendedor con e minúscula y no un emprendedor con E mayúscula, la diferencia esta en solo tener clientes, a tener un negocio.

También en un contexto VICA las dificultades externas pueden afectar mas que en otras regiones, pero siempre lo mas importante es estar preparado con conocimiento, sistemas de trabajo automatizados, liderazgo, inteligencia adaptativa e inteligencia emocional para manejarse asertivamente en momentos de turbulencia. Ninguna turbulencia es eterna y siempre hay oportunidades. No hay atajos en el emprender, sino procesos en los cuales respetar.

¿Cómo saber si una idea es buena?

Es recomendable pasar la idea por un proceso de “estress”, mirarla desde diferentes ángulos, jugar al abogado del diablo, probarla afuera y volver al laboratorio. Este sistema de “testeo” es recomendable testearlo con personas que no tengan idea ni estén familiarizadas con el servicio o producto para que te aporten miradas disociadas. También que haya miradas de expertos con conocimiento en el dominio de ese producto o servicio para obtener su mirada.

Recomienzo la Matriz E.R.I.C de la estrategia Blue Ocean para emprender de Harvard Business Review, con esto podrás saber si la idea genera una nueva curva de valor en el mercado o no.

Matriz E.R.I.C.: eliminar-reducir-incrementar-crear

Eliminar

¿Qué variables que el sector da por sentadas deberían eliminarse?

Reducir

¿Qué variables se deberían reducir muy por debajo del estándar actual del sector?

Incrementar

¿Qué variables se deberían incrementar muy por encima del estándar del sector?

Crear

¿Qué variables se deberían crear y que la industria actual jamás haya ofrecido?

¿Cómo prepararse ante el fracaso del proyecto?

La inteligencia adaptativa, responde a la pregunta ¿Cuánto tiempo tardamos en transformar un problema en un desafío?

El fracaso nadie lo busca, pero si no transitas por el por más mínimo que sea ningún aprendizaje va a crecer. A mi me gusta llamarlos fracasos exitosos, para adueñarse de la situación con proactividad. Una cosa es equivocarse y otra diferentes es fallar.

Fallar es cometer un error y no haber aprendido, en cambio, equivocarse es cometer un error, haber aprendido, e implica no volver a fallar.

El emprendedor va a cometer errores, está en él, haber fallado o haberse equivocado según lo que haga con el error.

Aprender del error es fundamental.

¿Un emprendedor debe ser líder?

El emprender es un acto de liderazgo, donde por deseo o por necesidad estas saliendo de tu zona de confort. El emprender te convierte en líder, es como tocar al guitarra, te convierte en musico, o manejar un auto te convierte en un conductor; claro esta que siempre esta el desafío de mejorarlo, pero el acto de emprender ya te convierte en ese momento en una persona que esta liderando sus decisiones, su vida y por lo tanto un emprendimiento.

¿Cómo se debe encarar la comunicación en un emprendimiento?

Entendiendo que la comunicación empieza por comprarse apasionadamente la propia idea, producto o servicio. Hoy la comunicación pasa por las redes sociales, sigue siendo la más fuerte el boca en boca, que son los referidos y aquí es donde el negocio te convierte en emprendedor con E mayúscula. Crear apalancamientos y estrategias, las redes sociales son apalancamientos no son todo y no funcionan solas, el sistema de comunicación efectivo funciona como un coro, como un todo unido, no con acciones aisladas sino con una línea argumental que conecta y armoniza, tus publicaciones, las fotos, los videos, la línea estética discursiva y hasta los speach de venta.

¿Cómo deben establecerse las metas a alcanzar?

Primero establecer la coherencia, por que el emprendedor puede establecerse metas y no cumplirlas, esto es inconstancia, pero primero debe establecerse una visión, y si no la cumplís a través de las metas, sos incoherente. Una cosa es ser inconstante y otra es ser incoherente, una se trata de cumplir tareas y objetivos y la otra de cumplir con tu propia palabra.

Luego de establecer una visión clara y detallada recomiendo los objetivos S.M.A.R.T.

Los objetivos SMART son específicos, mensurables, alcanzables, relevantes y temporales. Son metas concretas que permiten analizar el desempeño de nuestros esfuerzos, ya sea en marketing o en cualquier área de una empresa que requiera ordenar y medir el trabajo de manera sistemática.

¿Cómo se deben evaluar los resultados?

Con KPI´S en primero lugar y OKR´s, Un KPI es Key Performance Indicator

indicador clave de rendimiento, es una medida del nivel del rendimiento de un proceso. El valor del indicador está directamente relacionado con un objetivo fijado previamente y se expresa en porcentajes.

Y con OKR en segundo lugar, esto es Objectives and Key Results

una metodología de gestión de trabajo que tiene como finalidad facilitar los objetivos previamente marcados mediante la medición de manera cuantitativa y cualitativa del progreso de equipos.

Los KPIs miden, mientras que los OKRs impulsan los objetivos.