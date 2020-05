El desafío de reinventarse para seguir vendiendo

La pregunta del millón, para las fábricas, en particular para las pymes de consumo masivo, es cómo llegar al cliente con los productos cuando los locales físicos están cerrados o cuando los consumidores no pueden llegar a los comercios por las restricciones para circular. Descubrieron, azoradas en muchos casos, que no conocían a esos clientes, no sabían dónde estaban ni quiénes eran, una información que era patrimonio del comercio final o de las compañías de distribución, a las que habitualmente les tercerizan la tarea de llegar al consumidor.