¿Por qué es la hora del Cloud Gaming?

Es verdad que, con estos temas de innovación, muchas veces nos pasa que se habla de un término pero no se lo conoce. Porque todos lo escuchamos, lo imaginamos, pero no lo conocemos. Entonces, por si todavía no está claro, ¿Qué es lo que estamos hablando al decir Cloud Gaming? Para ser concretos, lo que antes ejecutaba la consola o la PC ahora corre en la nube y con un mando podemos jugar cuándo y dónde queramos. Una biblioteca online disponible para nosotros. Tan solo necesitamos una conexión de internet y un dispositivo capaz de reproducir video a 720p (HD).

Si queremos buscar una señal que confirme la visión del presidente de Ubisoft es el hecho de que los gigantes de la industria están apuntando todos sus cañones a tener su propia solución de Cloud Gaming. De hecho, algunos ya están siendo probados en países centrales como Estados Unidos, Corea del Sur o naciones europeas. Y aunque parezca imposible, en América Latina también es posible tenerlo ahora.

No podemos dejar de pensar que ya hubo en América Latina un intento hace no mucho tiempo. En 2017 Turner lanzó GLOUD, un servicio de Cloud Gaming que dejó de existir dos años después posiblemente porque el contexto no contaba con la maduración necesaria que requieren las experiencias de este estilo. Son muchos los factores a tener en cuenta y hoy estamos frente a un escenario diferente a nivel continental y global, que permite que esto pueda ser posible.

En estos procesos de innovación es fundamental “la última milla”. Ese final de un recorrido extenso que permite que esa solución que tenemos en la empresa y en la que todos creemos, llegue a los usuarios y se adopte en forma masiva. Y hay varios factores que hacen que, a comparación con apenas unos años atrás, las condiciones hayan cambiado y que ahora sí sea el momento del cloud gaming.

La promesa del 5G en los próximos años nos permite soñar con aplicaciones innovadoras que nos trae esta red de alta velocidad. El Cloud Gaming es, por excelencia, la aplicación del 5G en el entretenimiento. Ya se rompió una barrera ya que, a partir de otras experiencias, vemos posible el entretenimiento en la nube. Y por qué, como dije antes, gigantes como Microsoft, Nvidia, Google o ahora Amazon, con Luna, están apostando por Cloud Gaming. Al igual que nosotros con AWG Games.

Pero Cloud Gaming presenta una diferencia sustancial con respecto a otros servicios con los que se suele emparentar. A diferencia de Netflix o Spotify, necesitamos un despliegue de tecnología propio para cada país. La última milla. Y ahí tenemos un gran reto por delante en América Latina, que presenta sus propios desafíos a diferencia de otros mercados. Por eso la importancia de una empresa con experiencia en el trabajo con las teleoperadoras de cada país, que serán el actor esencial para transitar esa última milla.

No hay que perder de vista que el sector del entretenimiento online vive un presente particular y la nueva normalidad que nos impuso la pandemia por COVID-19 rediseñó un mercado ya de por sí dinámico. Todas las industrias crecieron pero la del gaming en particular tuvo un desarrollo acelerado. Y América Latina no es una excepción. Según un reporte de NewZoo difundido en distintos medios, en 2020 la industria representará un total de seis mil millones de dólares. Un crecimiento de más del 10 por ciento respecto al año anterior.

El crecimiento continuo en la industria del entretenimiento online y el contexto global en el que estamos nos ponen cada día más cerca de ese futuro imaginado dos años atrás. Es verdad que no será de un día para el otro pero es igual de cierto que los grandes cambios a veces suceden casi sin que nos demos cuenta. Hace no mucho tiempo íbamos a Blockbuster a alquilar una película. Ahora es incuestionable que Netflix lidera el consumo de productos audiovisuales. Desde AWG Games estamos convencidos de que llegó la hora de que el Cloud Gaming revolucione nuestra industria y cambie su modelo de consumo hacia otro que no solo es disruptivo, sino también inclusivo.

(*) CEO de AWG.