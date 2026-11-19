ADGO (Adecoagro): es una empresa agroindustrial con operaciones en Sudamérica. Su actividad incluye producción agrícola, lácteos, arroz, azúcar y etanol. El desempeño del negocio está relacionado con los precios de los productos que comercializa, los costos de producción y las condiciones de sus mercados. Su ratio es de 1:1.

BIOX (Bioceres Crop Solutions): desarrolla soluciones para el sector agrícola, con foco en tecnologías de semillas, biotecnología y productos destinados a mejorar la productividad de los cultivos. Su evolución también está ligada a la adopción comercial de sus desarrollos y a la situación financiera de la firma. Su ratio es de 1:1.

LND (BrasilAgro): se dedica a la adquisición, desarrollo y explotación de propiedades rurales en Brasil y otros mercados de la región. Su negocio está expuesto a la evolución de los precios de la tierra, los cultivos y la productividad de sus establecimientos. Su ratio es de 1:1.

BNG (Bunge): es una de las grandes compañías globales de agronegocios. Participa en el procesamiento, la comercialización y la distribución de granos y productos agrícolas, por lo que su actividad está vinculada con los flujos internacionales de materias primas y los márgenes de procesamiento. Su ratio es de 5:1.

DE (Deere & Co.): fabricante de maquinaria agrícola y equipos para distintos sectores productivos. Sus resultados dependen, entre otros factores, de la inversión de los productores, el financiamiento disponible y las perspectivas de rentabilidad del campo. Su ratio es de 40:1.