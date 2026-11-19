El mercado argentino ofrece distintas alternativas para tomar exposición al negocio agropecuario internacional sin abrir una cuenta en el exterior. A través de los Cedears, los inversores pueden posicionarse en títulos vinculados, directa o indirectamente, a la producción, el procesamiento y la comercialización de alimentos e insumos.
Del campo a la bolsa: los 10 Cedears para apostar al negocio agropecuario
La oferta puede dividirse en dos grandes grupos: Cedears de ETF y Cedears de empresas. En total, hay diez alternativas para analizar, de acuerdo con BYMA.
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La oferta puede dividirse en dos grandes grupos: Cedears de ETF y Cedears de empresas. En total, hay diez alternativas para analizar, de acuerdo con Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA).
Cedears de ETF: cómo invertir en soja, maíz y trigo
Los Cedears de ETF representan fondos que cotizan en mercados internacionales. En lugar de invertir directamente en una compañía, permiten acceder a una cartera de activos o a una estrategia vinculada con un determinado mercado. En el segmento agrícola, existen cuatro alternativas destacadas:
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DBA (Invesco DB Agriculture Fund): ofrece exposición diversificada a materias primas agrícolas mediante contratos de futuros. Su cartera incluye productos como maíz, soja, trigo, azúcar, café y cacao. Es una alternativa para quienes buscan seguir una canasta del sector, en lugar de apostar por un único cultivo. Su ratio es de 6:1.
WEAT (Teucrium Wheat Fund): está vinculado con el mercado internacional del trigo a través de contratos de futuros. Su desempeño depende de factores como las condiciones climáticas, las perspectivas de cosecha, los niveles de inventarios y la demanda global. Su ratio es de 5:1.
CORN (Teucrium Corn Fund): permite tomar exposición al precio internacional del maíz mediante una estrategia basada en contratos de futuros. La evolución del cultivo en EEUU, la demanda para alimentación animal y biocombustibles, y las perspectivas de producción en Sudamérica son algunas de las variables que pueden incidir en su rendimiento. Su ratio es de 4:1.
SOYB (Teucrium Soybean Fund): sigue el mercado de futuros de soja y ofrece una alternativa para posicionarse sobre la oleaginosa. Entre los factores que pueden influir en su cotización aparecen la cosecha de Brasil, Argentina y EEUU, las compras de China y la demanda vinculada con la producción de biodiésel. Su ratio es de 5:1.
Cedears de empresas que participan del negocio agropecuario
La segunda categoría reúne compañías que desarrollan actividades relacionadas con la producción agrícola, la maquinaria, los fertilizantes, las semillas y el procesamiento de materias primas. En estos casos, la inversión depende tanto de la dinámica del sector como de los resultados financieros y las decisiones de cada empresa:
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ADGO (Adecoagro): es una empresa agroindustrial con operaciones en Sudamérica. Su actividad incluye producción agrícola, lácteos, arroz, azúcar y etanol. El desempeño del negocio está relacionado con los precios de los productos que comercializa, los costos de producción y las condiciones de sus mercados. Su ratio es de 1:1.
BIOX (Bioceres Crop Solutions): desarrolla soluciones para el sector agrícola, con foco en tecnologías de semillas, biotecnología y productos destinados a mejorar la productividad de los cultivos. Su evolución también está ligada a la adopción comercial de sus desarrollos y a la situación financiera de la firma. Su ratio es de 1:1.
LND (BrasilAgro): se dedica a la adquisición, desarrollo y explotación de propiedades rurales en Brasil y otros mercados de la región. Su negocio está expuesto a la evolución de los precios de la tierra, los cultivos y la productividad de sus establecimientos. Su ratio es de 1:1.
BNG (Bunge): es una de las grandes compañías globales de agronegocios. Participa en el procesamiento, la comercialización y la distribución de granos y productos agrícolas, por lo que su actividad está vinculada con los flujos internacionales de materias primas y los márgenes de procesamiento. Su ratio es de 5:1.
DE (Deere & Co.): fabricante de maquinaria agrícola y equipos para distintos sectores productivos. Sus resultados dependen, entre otros factores, de la inversión de los productores, el financiamiento disponible y las perspectivas de rentabilidad del campo. Su ratio es de 40:1.
MOS (The Mosaic Company): es una sociedad especializada en fertilizantes fosfatados y potásicos. Su desempeño está relacionado con la demanda global de nutrientes, los precios de los fertilizantes y los costos de producción y distribución. Su ratio es de 5:1.
Cómo comprar Cedears
Para comprar Cedears ligados al campo, es necesario abrir una cuenta comitente (cuenta de inversiones) en una sociedad de bolsa (bróker) que esté correctamente regulada por la Comisión Nacional de Valores (CNV).
Actualmente, existen muchas, por lo que se recomienda navegar por el ranking de agentes BYMA que mes tras mes destaca a las más grandes e importantes.
Posteriormente, solo resta depositar los fondos deseados desde una cuenta bancaria del mismo titular y contactarse con el asesor financiero designado para poder armar un portafolio en base a las características de cada inversor.