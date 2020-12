La verdadera historia de los Reyes Magos y la Estrella de Belén

San Mateo es el único de los cuatro evangelios que relata la llegada de los “magu”. Esta palabra fue traducida como “magos”, aunque no fuesen ni reyes ni magos, sino personajes con conocimientos de astronomía que arribaron a Belén en busca del rey de los judíos que acababa de nacer. La presencia de estos personajes no pasó desapercibida y llegó a oídos del rey Herodes quien se enteró de la profecía del nacimiento del monarca de los hebreos. Para evitar levantamientos y opositores, desató la persecución de los recién nacidos conocida como la Matanza de los Santos Inocentes. Sin embargo, no existen testimonios históricos de esta barbarie.