Las "Big Four" tecnológicas sorprenden a Wall Street

"Estamos contentos de poder proporcionar a las pequeñas empresas las herramientas que necesitan para crecer y tener éxito durante estos tiempos difíciles.” dijo Mark Zuckerberg, fundador y CEO de Facebook en línea con su política diferenciación comercial de Amazon que fue manifestada ante el comité de antimonopolio del congreso en su reunión del día miércoles.

Los usuarios activos mensuales, el principal atractivo publicitario, sumaron 2.701 millones con un crecimiento del 12% con respecto al mismo trimestre del año anterior.

La inversión en I+D creció un 35%, impulsada por inversiones en sus productos básicos e innovación, especialmente en AR / VR. La gran apuesta de Facebook de cara al futuro.

"Estamos viendo signos de normalización en el crecimiento y participación de los usuarios a medida que las medidas de confinamiento se han aliviado en todo el mundo, particularmente en los mercados desarrollados en donde la penetración de Facebook es mayor", dijo el CFO de la compañía con respecto a la previsión futura.

fb.png Facebook Gráfico vs S&P año acumulado 2020 por TradingView

Amazon reportó ingresos de U$S 88.9 mil millones, un crecimiento interanual del 40% y un 9% superior a la estimación de los analistas. Las ganancias por acción fueron de U$S 10.30, casi 5 veces más que las expectativas.

Las ventas online de almacén y comestibles se triplicaron interanualmente logrando duplicar las ganancias a un récord de U$S 5.2 mil millones y superando con creces las expectativas. Con una cota de modestia, el CFO resaltó que el segundo trimestre es típicamente “el más ligero” para su negocio minorista.

La compañía contrató a 175 mil trabajadores entre marzo y abril, recompensó con U$S 2 adicionales por hora a sus empleados y tomó medidas para garantizar la seguridad de los empleados en sus almacenes en respuesta a las críticas iniciales. La fuerza laboral de Amazon ya supera el millón de personas, es el segundo empleador en los EE. UU. después de Walmart Inc. y la compañía que más empleo creó en la última década.

"Este fue otro trimestre muy inusual, y no podría estar más orgulloso y agradecido con nuestros empleados en todo el mundo".

“Gastamos más de U$S 4 mil millones en costos relacionados con COVID-19 para ayudar a mantener a los empleados seguros y entregar productos a los clientes en este momento de alta demanda, agregamos nuevos beneficios de cuidado familiar y abonamos un bono especial de agradecimiento de más de U$S 500 millones a los empleados de primera línea y socios de entrega.” dijo Jeff Bezos, fundador y CEO de Amazon.

La unidad de negocios de servicios en la web Amazon Web Services reporta un negocio de U$S 43 mil millones. Las ventas de esta unidad crecieron por el incremento de los servicios a empresas vinculadas al home office. Por ejemplo, la plataforma de comunicación Zoom aloja gran parte de su red en el servicio en la nube AWS.

La compañía espera un fuerte crecimiento para el próximo trimestre, en donde estiman que las ventas netas aumenten entre 24% y el 33% interanual.

amzn.png Amazon Gráfico vs S&P año acumulado 2020 por TradingView

Apple reportó ingresos por U$S 59.7 mil millones un 14% superior a las expectativas de los analistas y 11% más que el año anterior. Incluso con el cierre de las tiendas ante los rebrotes de coronavirus en Estados Unidos, sorprendente. Los ingresos netos fueron de U$S 11.3 mil millones y aumentaron un 18% interanual. La ganancia neta por acción representó U$S 2.58 superando en un 25% la expectativa del mercado.

Las ventas de iPhone volvieron a crecer y alcanzaron los U$S 26.42 mil millones mejorando un 2% interanual impulsadas por la fuerte demanda del iPhone SE, el dispositivo “popular” lanzado en abril que con un costo de U$S 399 alentó a los fanáticos de la manzanita a actualizar sus equipos. La identidad de marca sigue siendo la principal fortaleza de la compañía, en una encuesta de satisfacción a sus clientes la aprobación alcanzó el 98%.

Los ingresos por servicios reportaron U$S 13,4 mil millones marcando un crecimiento récord de dos dígitos con un margen bruto del 67%. Apple sumó 35 millones de suscriptores a sus servicios y ya tiene más de 550 millones, 130 millones más que hace un año. Esperan alcanzar los 600 millones de suscriptores hacia diciembre del 2020.

Los ingresos aumentaron el 11% interanual gracias al crecimiento en los ingresos de comercialización de iPad (31%), Mac (22%), servicios (15%) y dispositivos portátiles, hogar y accesorios (17%). En el mes de junio, se implementaron las compras en cuotas en la Apple Card para que sus clientes adquieran dispositivos con un 0% de interés.

La empresa registra casi U$S 194 mil millones en efectivo y valores negociables.

La junta de directores aprobó un split de acciones de 4:1, con el objetivo de aumentar la liquidez de las acciones y lograr una base de inversores más grande.

aapl.png Apple Gráfico vs S&P año acumulado 2020 por TradingView

Alphabet reportó una caída en los ingresos por primera vez en su historia. Los ingresos totales en el segundo trimestre fueron de U$S 38.3 mil millones, una disminución del 2% interanual. El ingreso operativo fue de U$S 6.4 mil millones, una disminución del 30% interanual con un margen del 17%.

Los ingresos ex-TAC (después de costos de adquisición de tráfico) fueron de U$S 31.6 mil millones levemente por debajo de los U$S 31.7 mil millones en el año anterior. Las ganancias por acción resultaron en U$S 10.13 un 23% superior a las expectativas.

La compañía informó un aumento en los ingresos por publicidad de YouTube del 6% y una importante caída del 10% en los ingresos de su motor búsqueda Google Search. Este traspié fue compensado con un gran desempeño de los servicios de Google Cloud que aumentaron sus ingresos en un 43% interanual.

"Estamos lidiando con una economía pandémica e incierta", dijo Sundar Pichai, presidente ejecutivo de Alphabet.

El dato positivo de Alphabet son los nuevos 4,000 nuevos empleados incorporados en el trimestre alcanzando una fuerza laboral de más de 120 mil empleados.

goog.png Google Gráfico vs S&P año acumulado 2020 por TradingView

(*) Analista de TradingView