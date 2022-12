Las fiestas de fin de año, ¿un momento de balance?

La presión cultural del gran momento de felicidad que deberían ser las fiestas, no deja de ser una forma de imperativo angustiante: tenés que ser feliz en AÑO NUEVO! Como si un momento de felicidad, algo tan inmanente y subjetivo, pudiera alcanzarse de manera voluntarista en una fecha predeterminada. Es frecuente que en esas fechas las emociones estén a flor de piel. Por un lado, porque son íconos relacionados con la infancia, dan cuenta del tiempo que pasa y de la ausencia de seres queridos que no están más para festejar. Señalan con agudeza la presencia de las ausencias que en otros momentos del año no suelen ser tan vívidas. Como así también, afloran conflictos latentes que pueden paradójicamente revitalizarse ante expectativas desmesuradas.

Los grupos más vulnerables son aquellas personas que por el motivo que sea se encuentran solas y no viven su soledad de manera serena. Puede generarse en ellas un sentimiento de exclusión de las festividades colectivas y por ende de la vida en sociedad que incremente su vivencia de soledad angustiante. Pero también los niños en situaciones precarias de vida, momento en el cual las carencias, ya sean afectivas, económicas o ambas, se ponen en relieve. Puede ser un momento de generosa empatía para con el otro que quisiera festejar y no tiene con quién, acercarse, compartir. En ese caso puede ser una magnífica oportunidad de festejar el encuentro solidario.

Me parece que lo importante en las fiestas es vivirlas serenamente, dándoles un contenido simbólico que permita lograr a la vez substancia y sentido.

Y si no se logró una fiesta "perfecta" y Ud. no fue "totalmente feliz"...es porque Ud. es un ser humano que no logrará nunca la perfección...algo que si se logra aceptar....es digno de ser festejado !

Médico psicoanalista (UBA). Miembro de la Asociación Psicoanalítica Argentina (APA). Médico psiquiatra de la Universidad de París XII. Autor del Libro "EN LAS HUELLAS DEL NOMBRE PROPIO".