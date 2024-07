FMI y Sturzenegger: el plan económico que van a desarrollar ¿es novedoso?

Si la formación del docente es que la economía es la administración de los recursos escasos y no lo pone en debate ¿Es culpa del estudiante? ¿No deben ser nuestros docentes incentivadores seriales de debate y pensamiento crítico? Y si no se cuestionan algo tan básico de la definición de “economía”, el estudiante termina comprendiendo que no hay otra solución que cerrar un colegio, un hospital o no hacer un puente porque “no hay plata”.