Geopolítica suramericana, integración regional y desafíos ambientales en el siglo XXI

La humanidad está atravesando actualmente un periodo signado por la incertidumbre permanente dado que como ya ha pasado recientemente con el COVID-19, la gran mayoría de los seres humanos no solo no conoce cuales son los verdaderos riesgos a los que estamos expuestos como especie, sino que además no somos capaces de dimensionar y cuantificar cuales pueden llegar a ser las consecuencias reales de los peligros que hoy acechan al planeta.