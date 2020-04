Implicaciones jurídicas y tributarias para las compañías en la pandemia

En el libro de reciente publicación “Covid-19 Implicancias Jurídicas y Tributarias”, publicado por la editorial Thomson Reuters La Ley, analizamos junto a otros autores la salud de los contribuyentes ante el coronavirus. Hay que considerar la particular situación de las empresas ante la grave crisis económica y la posibilidad de incurrir en incumplimientos tributarios. Tales incumplimientos no son imputables al contribuyente, por lo que existe la posibilidad de la no aplicación de los intereses resarcitorios por la mora, en línea con la doctrina de la Corte Suprema.