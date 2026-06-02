Austria, rival de Argentina, perdió a una de sus figuras para el Mundial 2026 por lesión + Agregar ámbito en









Una de las selecciones que se enfrentará a la "Albiceleste" en la fase de grupos sufrió una dura baja para el Mundial.

Austria, rival de Argentina, perdió a una de sus figuras para el Mundial 2026 por lesión

A tan sólo nueve días del inicio del Mundial, la Selección de Austria comunicó que sufrió una baja sensible en su lista de convocados. De esta manera, llegará algo debilitado al duelo contra Argentina.

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El combinado europeo, que se cruzará contra los de Scaloni en el Grupo J, no podrá contar con una de sus principales figuras para la competencia. Se trata del mediocampista Christoph Baumgartner, quien sufrió una lesión en el muslo derecho durante la entrada en calor previa al amistoso frente a Túnez.

En el cuerpo técnico de Ralf Rangnick, quien ya le busca reemplazo. Entre los candidatos figuran Marco Grull, de Werder Bremen, y Dejan Ljubicic, de Schalke.

En conferencia de prensa, el entrenador alemán lamentó la ausencia del mediocampista de R.B.Leipzig, una pieza clave en su sistema: "Esta es, sin ninguna duda, una noticia muy amarga para nosotros como equipo. Es un jugador muy importante y una personalidad capital dentro del equipo".

La federación austríaca confirmó la gravedad del inconveniente físico a través de un comunicado oficial: "Christoph Baumgartner le faltará al equipo nacional en el Mundial. Eso está confirmado tras la resonancia magnética de hoy. El joven de 26 años sufrió una lesión en la musculatura del muslo derecho. Te deseamos lo mejor, Baumi".

La ausencia resulta especialmente dolorosa por el gran momento que atravesaba el volante. En la última temporada mostró un rendimiento sobresaliente en la Bundesliga y llegaba a la cita mundialista como una de las principales cartas ofensivas de su selección. Los 26 convocados de Austria para el Mundial Arqueros Patrick Pentz (Bröndby)

Alexander Schlager (FC Red Bull Salzburg)

Florian Wiegele (Viktoria Plzen) Defensores David Affengruber (Elche)

David Alaba (Real Madrid)

Kevin Danso (Tottenham)

Marco Friedl (Werder Bremen)

Philipp Lienhart (Friburgo)

Phillipp Mwene (Mainz)

Stefan Posch (Mainz)

Alexander Prass (Hoffenheim)

Michael Svoboda (Venezia) Mediocampistas Christoph Baumgartner (RB Leipzig)

Carney Chukwuemeka (Borussia Dortmund)

Florian Grillitsh (SC Braga)

Konrad Laimer (Bayern Munich)

Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund)

Xaver Schlager (RB Leipzig)

Romano Schmid (Werder Bremen)

Alessandro Schöpf (RZ Pellets WAC)

Nicolas Seiwald (RB Leipzig)

Paul Wanner (PSV Eindhoven)

Patrick Wimmer (Wolfsburgo) Delanteros Marko Arnautovic (Estrella Roja)

Michael Gregoritsh (Augsburgo)

Sasa Kalajdzic (LASK)