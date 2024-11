Inversiones: cómo cubrirse del riesgo, tras el triunfo de Donald Trump

Inversiones. Si bien los bonos soberanos lucen atractivos aún en este contexto, no veo que sea el momento propicio para armar posición.

Recordemos que las principales exportaciones de Ucrania son maíz, aceites de semillas, trigo, etc. Esto es importante ya que podría tener impacto directo en materia de la balanza comercial Argentina. El maíz es el 10% del total de las exportaciones argentinas, y el trigo el 3,1%.

La plaza local también festejó los resultados. El promedio de la deuda soberana en dólares subió 1,35%, el riesgo país cayó 6,54%, el tipo de cambio se redujo en 1,37%, y el MERVAL en dólares escaló 5,3%:

¿Qué están viendo los mercados financieros?

Estados Unidos cuenta con el 16,51% de los votos en el FMI, ya que es el principal aportante de dicha institución. La buena relación del presidente electo con el mandatario argentino, tracciona la idea de que se pueda lograr un acuerdo rápido con el FMI. Existe una clara necesidad por parte del mandatario norteamericano de fortalecer el vínculo con su principal socio geopolítico en latinoamérica. Despejar las dudas sobre la capacidad de pago de la deuda es clave para nuestro gobierno en post de solidificar la estabilidad financiera.

Si bien es cierto que un organismo internacional no es quien presiona un default, reestructurar el acuerdo con el Fondo, de forma tal que aliviane las obligaciones contraídas para los próximos años, mejoraría sustancialmente el perfil crediticio de la Argentina.

Sumado a esto el inconsciente imaginario espera que la victoria de Trump, facilite el desembolso inmediato de fondos frescos que permitan avanzar con el levantamiento del cepo. Lo cual no es necesariamente un concepto iluso, sino más bien, bastante créible.

El “Plan Arriazu": las condiciones para levantar el cepo al dólar

Si bien es cierto que el equipo económico declaró que están pensando llevar adelante el “Plan Arriazu”, que consiste en reducir la tasa de devaluación para quebrar el piso inflacionario del 2% mensual, este panorama plantea un escenario propicio para la unificación cambiaria, en la cual, un crédito internacional permitiría acelerar los procesos, sobre todo pensando en que podríamos ver tres meses consecutivos de inflación entorno al 2,4% - 2,9%, pensando en octubre, noviembre y diciembre de este año. Recordemos que esta es la primera condición para levantar el cepo.

La segunda es que converja la base monetaria a la base monetaria amplia, lo cual creo ver que vaya en esa dirección al analizar los roll over de deuda del Tesoro, donde el mismo reduce exposición en el mercado, baja el stock de LEFI, y esos pesos van a caución bursátil o crédito privado.

Y, en tercer lugar, la regularización de la deuda comercial que podría ser lograda con la emisión de un nuevo BOPREAL.

De esta forma llegamos a la última pregunta: ¿Cómo nos cubrimos en este escenario?

Inversiones: cómo cubrirse del riesgo, tras el triunfo de Donald Trump

Si bien los bonos soberanos lucen atractivos aún en este contexto, no veo que sea el momento propicio para armar posición, aunque siempre dejaría un porcentaje alocado de mi cartera, siendo en este contexto no mayor al 15%. Aún veo atractivo en el BPY6D, con un rendimiento del 9,97%. La estrella del mercado de renta fija es hoy el segmento de pagarés no garantizados.

Es fundamental el análisis de riesgo de la contra parte en manos de un profesional, pero llevando adelante un “due dilligence” hay muy buenas oportunidades de generar valor bajo estos instrumentos. Hoy existen tasas nominales anuales por arriba del 55%, sin la necesidad de ir más allá de los 30 días de inversión para la curva en pesos, mientras que en la parte en dólares podremos encontrar colocaciones que van desde el 6% hasta el 20%.