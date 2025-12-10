Semana de la Conducción Responsable: un llamado a reforzar hábitos cuando más cuesta sostenerlos Por Daniela Medina + Seguir en









En una de las semanas más intensas del año, la campaña por la conducción responsable recuerda que el cansancio, las distracciones y la urgencia de diciembre elevan los riesgos al volante. Manejar con conciencia y apoyarse en la tecnología se vuelve esencial para cuidar lo que importa.

La segunda semana de diciembre se dedica a la conducción responsable, y lejos de ser una efeméride protocolar, no es al azar que coincida con el momento del año en el que más se tensan los hábitos al volante. Diciembre trae consigo compromisos laborales, encuentros, viajes cortos, trámites postergados y ese desgaste mental propio de querer cerrar todo lo pendiente antes de las fiestas. El tránsito se vuelve más denso, las calles más demandantes y la concentración se dispersa con mayor facilidad.

Y este escenario, presenta un componente emocional que pesa: la agenda sobrecargada, el cansancio acumulado y la necesidad de llegar “a tiempo” a todas partes. Eso deriva en maniobras impulsivas al volante, decisiones tomadas con menos paciencia, distracciones que parecen menores pero que ocurren con mayor frecuencia. Hablar por celular mientras se conduce, frenar sin anticipación, exceder la velocidad, no respetar distancias o simplemente confiar en la “experiencia” sin medir el desgaste mental son comportamientos que se repiten, y que en este mes aumentan. No surge desde la mala intención; surge desde la saturación. Pero la saturación genera riesgo.

Por eso esta semana funciona como una especie de recordatorio colectivo. Una invitación a frenar, revisar actitudes y reafirmar la responsabilidad que implica manejar. La seguridad vial no empieza cuando giramos la llave: empieza mucho antes: cuando reconocemos que estamos cansados, cuando decidimos salir con tiempo, cuando evitamos distracciones, cuando elegimos respetar normas por cuidado y no por obligación.

La tecnología en este escenario no reemplaza a la responsabilidad, pero sí la potencia. Las soluciones tecnológicas que existen en la actualidad permiten monitorear recorridos, detectar movimientos inusuales, brindar asistencia inmediata ante emergencias, geolocalizar un auto en tiempo real y acompañar a las personas que están en la ruta. La lógica no es controlar, sino ayudar. No es vigilar, sino anticipar. Es generar hábitos que refuercen la responsabilidad.

La conducción responsable es una cultura, no un slogan. No se trata solo de respetar normas de tránsito sino de entender que al volante no estamos solos, que nuestras decisiones impactan en otros y pueden traer consecuencias graves. No es casual que esta semana exista: es un punto de quiebre que nos invita a manejar con mayor consciencia justo cuando más difícil se vuelve hacerlo.

Y ahí está el foco: manejar no es un trámite. Es un acto de cuidado. Diciembre tensiona hábitos, exige atención y, justamente por eso, invita a reafirmar una conducta que debe sostenerse todo el año. La tecnología suma y acompaña, pero la responsabilidad nace en cada persona que toma el volante. Y reforzarla en este momento del año no es una sugerencia: es una necesidad concreta para cuidar lo que más importa. Gerente de Seguridad y Emergencias de Ituran Argentina.

