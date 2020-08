Qué son las inversiones CFD (Contract for Difference) y por qué hay que tenerles cuidado

Estas academias tienen un costo de ingreso de alrededor de u$s200 y un pago mensual cercano a u$s170. Te dan acceso a sus plataformas donde encontrarás vídeos, artículos, conferencias online con el objetivo de capacitarte en el mundo financiero y específicamente en análisis técnico.

Hasta aquí, es una empresa común de educación por internet, sin embargo, te ofrecen la posibilidad de obtener acceso de forma gratuita a la academia si consigues una cantidad determinada de nuevos miembros.

Pero esto va más allá, si consigues aún más personas vas a comenzar a ganar una cierta cantidad de dólares mensuales y a medida que más gente hagas entrar a la academia y estos hagan ingresar a otros, más aumenta la cantidad de dólares que te pagan. En estas condiciones es muy fácil que las personas se incentiven más en traer a otros que en seguir aprendiendo o invirtiendo en estas plataformas.

Estas empresas de aprendizaje online se ajustan a los modelos de empresas multinivel. Si una persona trae a tres y estos a su vez a otros tres y así sucesivamente, rápidamente el mercado se va a saturar y va a haber mucha gente intentando usarte para obtener más referidos. Haciendo que conseguir mucho dinero por referir gente termina siendo solo una ilusión ya que únicamente las personas que están desde el principio o entraron temprano a esta red multinivel van a obtener grandes ganancias por referidos.

Vamos a desmembrar un poco más, ¿en qué productos nos enseñan a operar estas academias?, ¿en qué plataformas nos hacen operar? ¿Qué ganancia podríamos esperar si invertimos donde ellos nos recomiendan?

Recordemos que en sus publicidades o cuando su amigo o conocido lo invite a participar le va a hablar de ganancias inimaginables que en muy poco tiempo pueda obtener.

Para invertir tu dinero tendrás que operar a través de un bróker. ¿Qué es un bróker? Es una institución que actúa como intermediario entre un comprador y un vendedor de activos financieros, usualmente cobrando una comisión y convirtiéndose en director de parte del acuerdo. Una página de internet por la que puedes invertir. Cada academia te va a hacer abrir una cuenta en un bróker puntual y te va a enseñar como operar con él.

Aquí empieza la parte más compleja y en la que muchos que están en teoría invirtiendo ni siquiera conocen. Estos brókeres te ofrecen apostar si un activo va a subir o bajar su precio, podes hacerlo con cualquier activo ya sean acciones, divisas, criptomonedas, lo que quieras. No te hace falta saber sobre ese activo solo con el análisis técnico que te enseñan en cuestión de días podés estar operando. Es más, podrías incluso apostar por ejemplo 30.000 dólares solo usando 100 dólares, ¿cómo haces esto? La plata te la presta el bróker, este préstamo para poder invertir más del dinero que tenemos se llama apalancamiento. Para que quede más claro les voy a traer un ejemplo:

En este ejemplo iremos de largo, así se le dice a apostar a la suba del precio del activo.

Vamos a invertir con un apalancamiento de 1:300, ¿cómo sería esto?

Apostar que las acciones de Apple van a subir.

Entonces poniendo $100 de nuestro capital, apostaremos $30.000 a que estas acciones van a subir.

Supongamos que el precio de Apple sube tan solo 1%, si solo hubiéramos apostado $100 sin apalancarnos ganaríamos $1 es decir el 1% de la inversión. Pero como nos apalancamos 1:300 ganamos $300, un 300% su inversión inicial de $100.

Solo imagine cuanto tiempo le llevaría ser millonario si estas operaciones pueden suceder en cuestión de horas o minutos inclusive.

De todas formas, si esto le parece muy complejo casi todas estas multiniveles les ofrecen poder imitar la inversión de expertos entonces volverse millonario sin ni siquiera estudiar solo estando en la academia, pagando y copiando movimientos.

Lamentablemente esto no resulta así, porque, si en vez de subir un 1% las acciones bajaran ese 1%, sin apalancamiento perderíamos $1 (o sea un 1%) pero como nos apalancamos perdemos $300 (un 300%) es decir no solo perdemos los $100 que apostamos, sino que le debemos $200 al bróker.

El Bróker para garantizarse no perder plata exige un margen de mantenimiento “una garantía”. Básicamente va a exigir que depositemos la diferencia o sino liquida todas nuestras posiciones para cubrir ese saldo (se queda con el resto de nuestras apuestas o plata en esa cuenta).

Este tipo de inversiones se llaman CFD (Contract for Difference). Son un contrato cuya función es replicar el movimiento de un activo subyacente, en el ejemplo de Apple no compra la acción sino un contrato que replica el movimiento de ella. No tenemos ningún activo, poseemos un contrato o sea, un derecho a cobrar o una obligación a pagar en función del resultado de esa apuesta.

Los contratos por diferencias son productos derivados no regulados, es decir, no hay una institución que regule lo que ocurre con las transacciones. No se negocian en un mercado regulado. Al no estar regulados, si el bróker se funde o desaparece tus posiciones también lo harán.

Al principio habíamos dicho que un Bróker era un intermediario entre quien quiere comprar y quien quiere vender, pero estos brókeres no son intermediarios: son tu contra parte. En realidad, no son brókeres sino plataformas de trading. Es decir, se está apostando contra la plataforma, si usted gana el bróker pierde y si usted pierde, adiviné ¿quién gana?

Basta decir que en Estados Unidos están prohibidos los CFD y que en Europa obligan a advertir de los riesgos que existen al operarlos. Los mismos en sus páginas indican que más del 80% de los inversores minoristas pierden dinero apostando contra de ellos.

Para resguardarse, cuando usted da de alta su cuenta en los términos y condiciones que acepta estas páginas aclaran varias cosas, entre ellas que la plataforma es su contra parte, pero puede limitar su riesgo compensando tu transacción con la de otro o incluso imitarla.

También dicen que los precios podrían no ser los mismos que los que cotizan en el mercado del activo subyacente, una acción que en el mercado que vale u$s100 puede cotizar en un valor distinto en la aplicación. Esto se debe a la utilización de un spread (diferencia entre el precio de compra y venta) mucho más grande que en el mercado real, que la plataforma tiene la potestad de arbitrar.

¿Por qué los CDFs pueden convertirse en una estafa?

Estas academias son una estafa y junto con estas plataformas de trading se encargan de que pierdas tu dinero, ya sea mediante el pago a las escuelas o apostando en estos instrumentos financieros. Lamentablemente los CFDs se están extendiendo entre los novatos que con la esperanza de ganar dinero de forma fácil son incentivados por estos formadores que promueven su utilización, prometiéndoles ganancias increíbles con solo estudiar y formando parte de la academia.

Si crees que podés hacerte millonario con tan solo inscribirte en una academia y apostar tu dinero en este estilo de activos o copiar las apuestas que realizan otros espero que tengas presente que no es muy distinto a ir al casino ya que todas las probabilidades las tienes en tu contra.

Como comentarios finales aclaro que los CFDs son instrumentos derivados muy complejos y usados para cobertura por inversores. No son un instrumento para novatos, y paradójicamente estas academias invitan a los novatos a invertir en ellos. Apostar a la baja de un activo no es recomendable para inexpertos, como tampoco es recomendable apalancarse. Inversores experimentados utilizan con mucho cuidado el apalancamiento.

Los brókeres regulados, ofrecen inversiones en activos y además pueden o no ofrecer instrumentos de cobertura, pero son intermediarios entre quienes quieren comprar y vender distintos activos financieros, no son su contra parte.