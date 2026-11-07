La consolidación del sujeto agrario: ¿se nacionaliza la economía o faltan inversiones?

El capital se concentra en el campo. El trabajo apenas accede al 16% de la renta. Los desafíos para la Argentina y las perspectivas para los distintos productos agropecuarios.

Algunos medios presentan la venta de las tierras de Benetton como parte de una “nacionalización” de la economía : multinacionales como Shell, P&G, Clorox, Nissan, HSBC, ExxonMobil y Mercedes-Benz se retiran, mientras compradores locales adquieren sus activos. Sin embargo, esa lectura oculta la crisis económica y la caída del consumo .

Desde el inicio del gobierno de Javier Milei, la inversión directa de no residentes registró un saldo negativo de u$s1.749 millones . Según los registros públicos del Banco Central citados en esta columna, sería la primera gestión del siglo XXI con un saldo negativo en ese rubro. El ajuste salarial y las bajas ventas repercuten en la economía real. La nacionalización de la economía trata de disfrazar la liquidación de activos y salida de la Argentina.

Estos flujos, incluida la inversión directa de no residentes, arrojan un saldo negativo de u$s 85.587 millones , superior a los u$s52.060 millones aportados por el superávit comercial, incluso con precios mejores que los de 2025. El Informe Económico Mensual de noviembre de 2026 del CESO sostiene: “Aun en el mejor escenario externo de las últimas cuatro décadas, el esquema de apertura financiera y tipo de cambio apreciado no genera las divisas necesarias para sostener los compromisos de deuda. La restricción externa no desapareció ; el Gobierno la postergó con financiamiento y con precios internacionales extraordinarios”.

En este escenario, el Gobierno depende del financiamiento de países afines y organismos internacionales, mientras el regreso al mercado de deuda sigue en duda . El complejo agroexportador —Cargill, Bunge, COFCO y LDC— conserva un papel decisivo y tensiona el tipo de cambio con la minería, que necesita estabilidad para girar los recursos obtenidos de la explotación nacional.

¿Hasta cuándo puede sostenerse este esquema? Los precios agrícolas de 2027 y las lluvias serán determinantes. También habrá que evaluar el impacto regional de El Niño en la economía nacional.

Concentración y control del capital agrario

En ¿Quién ordena el agro? Fertilizantes, poder económico y retenciones que no alcanzan advertimos que el capital agrario avanzó sobre insumos estratégicos y que la baja de retenciones no resuelve por sí sola los problemas de competitividad. La discusión pendiente es cómo construir una política de desarrollo agrario de largo plazo, que coordine intereses y evalúe resultados más allá de la coyuntura.

En la última década, Adecoagro avanzó en la adquisición de Compañía de Tierras Sud Argentino, Ganadera Cóndor, Profértil, dos plantas lácteas de SanCor y Nidera Semillas. Pero ¿quién controla al grupo? Tether Investments adquirió el 70% del coloso agroindustrial. La vinculación de la adquirente con iFinex Inc., empresa tecnológica y financiera fundada en 2012 y registrada en las Islas Vírgenes Británicas, obliga a examinar el origen del capital.

Esa jurisdicción también aparece en los Panama Papers de 2016. El control del capital, por tanto, merece tanta atención como el cambio de propietario.

El agro se asienta sobre algunas de las tierras más aptas para producir alimentos. La inversión permite mejorar sus resultados; la devaluación ofrece otra vía para recomponer la rentabilidad. ¿Cambió, entonces, la Estructura Productiva Desequilibrada (EPD)? El informe Tierras Negras del Programa de Investigación sobre Comercio de Granos, de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, ubica a Argentina como el cuarto país con mayor presencia de estos suelos, destinados principalmente a cereales y oleaginosas.

Los principales generadores de divisas son cereales y oleaginosas, alimentos y bebidas y, en tercer lugar, minería y petróleo. Los demás sectores de los 23 publicados por el MULC-BCRA consumen las divisas del agro. La EPD, en ese sentido, persiste.

La distribución del ingreso sectorial muestra otra dimensión del problema. Según la cuenta de generación del ingreso del INDEC, en el segundo trimestre de 2026 el capital agrario (EBE) concentró el 74,3%, mientras el trabajo asalariado agrario (RTA) recibió apenas el 16%. La comparación entre segundos trimestres mantiene el predominio del capital. ¿No es hora de revisar este desequilibrio? El capital agrario avanza, mientras la reforma laboral no parece mejorar las condiciones de los trabajadores.

El horizonte agrícola: las proyecciones de la OCDE-FAO

El informe Perspectivas Agrícolas 2026-2035 de la OCDE-FAO analiza los mercados agrícolas y de alimentos acuáticos a escala mundial, regional y nacional. Proyecta un aumento del 13% de la producción mundial en la próxima década, impulsado por mejoras de productividad e intensificación, con el crecimiento concentrado en Asia, África subsahariana y América Latina.

Un análisis complementario advierte que las perturbaciones asociadas al conflicto de Medio Oriente de 2026 limitarían el uso de fertilizantes y la producción de cereales, especialmente en los países de bajos ingresos. Esto subraya el carácter estratégico del gas y de las empresas de insumos agropecuarios en Argentina.

El informe sitúa a América Latina y el Caribe (ALC) en el centro del comercio agrícola mundial, aunque con dinámicas internas heterogéneas:

Exportaciones: la región mantiene su posición como principal exportador agrícola, impulsada por Brasil, Argentina y Paraguay. En el período base 2023-2025, el 44% de su producción doméstica, medida en equivalentes calóricos, se destina a exportaciones; esa proporción se mantendría hasta 2035.

la región mantiene su posición como principal exportador agrícola, impulsada por Brasil, Argentina y Paraguay. En el período base 2023-2025, el 44% de su producción doméstica, medida en equivalentes calóricos, se destina a exportaciones; esa proporción se mantendría hasta 2035. Producción: aportaría el 12,7% del crecimiento agrícola mundial hasta 2035, gracias a mejoras tecnológicas y de infraestructura, aunque con una contribución menor que Asia y África.

aportaría el 12,7% del crecimiento agrícola mundial hasta 2035, gracias a mejoras tecnológicas y de infraestructura, aunque con una contribución menor que Asia y África. Cultivos estratégicos: conserva un papel decisivo en la oferta de soja, maíz y azúcar. Brasil y Argentina liderarían la expansión de la soja.

Perspectivas por producto

Soja y oleaginosas. La molienda de soja crecería más en ALC que en China, revirtiendo la tendencia de la década anterior (p. 63). Argentina conservaría el liderazgo en exportaciones de harina de soja, seguida por Brasil y Estados Unidos.

Carne. La región mantendría su relevancia exportadora. Brasil, la Unión Europea y Estados Unidos concentrarían más de la mitad de las exportaciones mundiales en 2035. Argentina aumentaría sus ventas externas gracias a mejoras de productividad.

Azúcar. Brasil se consolidaría como principal productor y exportador mundial, con el 34% de la producción global en 2035, impulsado por inversiones en capacidad de procesamiento y etanol de maíz.

Lácteos. Argentina seguiría siendo un exportador relevante de leche entera en polvo (WMP), con una participación proyectada del 6% de las exportaciones mundiales en 2035.

Sostenibilidad y desafíos para Argentina

El Reglamento de Deforestación de la Unión Europea (EUDR) supone riesgos y oportunidades para las exportaciones regionales de soja y carne, al exigir trazabilidad y certificación. Estas condiciones generan tensiones comerciales, mientras la demanda de alimentos y el aumento del combustible presionan a países importadores de alimentos y energía, como China.

Para 2026-2035, el informe presenta a Argentina como un proveedor estratégico de granos y oleaginosas, especialmente soja y harina de soja, y un actor relevante en carnes y lácteos. Con una expansión limitada del área cultivada, su crecimiento dependería de la tecnología para elevar rendimientos y de la adaptación a las exigencias de sostenibilidad y trazabilidad.

El estancamiento proyectado del biodiésel plantea un desafío para diversificar la matriz energética agrícola, aunque el etanol de caña muestra un dinamismo incipiente. La centralidad exportadora del agro y el predominio del capital en el ingreso sectorial devuelven la pregunta inicial: ¿se consolida el sujeto agrario de la EPD y con ello la distribución regresiva del ingreso con más desocupación y precariedad laboral?

A modo de cierre dos cosas a tener en cuenta: el caso de Virginia Aparicio y Fabian Tomasino. Porque esta consolidación de cierto sector agrario también esta vinculado a lo que sucede hoy en el INTA. Destrucción de su presupuesto y apropiación de los de los recursos del INTA para actividades financieras o sostener el superávit. Esto debe preocupar a la comunidad científica que tras sus investigaciones tratan de mejorar los procesos productivos y cuidado de la casa común.

El conflicto escaló luego de que Aparicio presentara públicamente en la ciudad de Balcarce los resultados del proyecto SPRINT (impulsado por la Unión Europea), un relevamiento que la dirección nacional del INTA le había impedido divulgar desde 2023. La investigación identificó la presencia de fertilizantes y plaguicidas en el 86% de las personas analizadas y en diversos componentes ambientales de la región pampeana. En el caso de Tomasino, en “El costado humano de los agrotóxicos”, se muestra que el producto tóxico queda en la planta, en el suelo, en el agua y en el aire. Tiramos veneno en altas dosis en el cultivo (que comemos los humanos, indirectamente), en el suelo (fuente última e irremplazable de la mayoría de los alimentos, para todas las especies), en el agua (que bebemos todos los seres vivos) y en el aire (que respiramos). Todo en pos de mayor rendimiento y rentabilidad en función de la demanda externa del país central de turno.

Ernesto Mattos es economista de la UBA