La estrategia del inversor inteligente para diversificar la cartera

Como dijo Buffett en su carta a los accionistas de Berkshire Hathaway, de 1987, “Nunca inviertas en un negocio que no podés entender”, sobre todo si no tenés experiencia previa. La recomendación siempre es ir por los mercados con menor riesgo, y que no requieren de un conocimiento exhaustivo. Por eso, la industria del autoalmacenamiento es una opción de lujo, que continúa creciendo y aumentando su volumen de operaciones en todo el mundo. Estados Unidos es el principal mercado, con US$39,5 mil millones anuales en renta.