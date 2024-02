La hora de la Inteligencia Artificial como proyecto exitoso de la humanidad

Cualquiera sea el significado que le otorguemos al concepto de inteligencia, solo compartido parcialmente con otras especies, las reflexiones sobre nuestra capacidad actual y futura para llevar adelante los asuntos del mundo no parecen tener tanta carga de pánico e incertidumbre como en estos tiempos de inteligencia artificial y robótica expansiva. Hay que asumirlo, el fantasma de la IA parece recorrer el mundo, fuera de los laboratorios de ensayos e investigación o de simples aplicaciones en nuestras computadoras o móviles. La inteligencia artificial, especialmente a partir del shock innovador que significaron los modelos de lenguaje natural o IA generativa, está cada día más presente en todas las actividades. Al momento, nadie dispone de certezas acerca de la evolución que puede tener, aunque sí se escuchan especulaciones acerca de sus posibilidades y riesgos asociados. El pánico se actualiza con la novedad de IA que llega cada semana. Un ejemplo, es la confirmación de las primeras pruebas en seres humanos del dispositivo de estimulación cerebral basado en IA creado por Neuralink , una de las compañías del hombre más polémico del momento, Elon Musk.

Pero claro, el progreso no viene liberado de costos, incertidumbres y riesgos. Durante más de 70 años, distintos investigadores y expertos fueron pergeñando el desarrollo de una tecnología tan potente como la inteligencia artificial. El motor de tan persistente indagación ha sido la hipótesis de que la humanidad podría servirse de dispositivos inteligentes para múltiples fines. Y es verdad que los necesitamos.

Sabemos que nuestros cerebros no pueden afrontar el gasto energético de exigirse al máximo para procesar información y calcular pronósticos. Sabemos que nuestros cuerpos no merecen estar condenados a realizar tareas que podemos derivar a máquinas inteligentes. Sabemos que buena parte de nuestras vidas se va en tareas que no disfrutamos dentro de trabajos que poco nos enriquecen. Y sabemos que el desafío de conocernos y tomar decisiones puede ser menos oneroso si caminamos de la mano de copilotos inteligentes que nos ayuden a entender y manejar el océano de información, opciones y problemas que se nos presentan en el camino. ¿Sería lógico privarnos de dar inteligencia a sistemas y dispositivos tecnológicos después de recabar tantas evidencias acerca de lo que pueden hacer en pos de una vida más satisfactoria?