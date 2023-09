La inestabilidad económica principal factor de riesgo para la seguridad corporativa

En cuanto a factores exógenos a las organizaciones que impactaron en el último año en su seguridad, se destacan el daño a la propiedad, la intrusión, el pishing y la ingeniería social. Sin embargo, no todas las preocupaciones de los CSOs son externas. El estudio revela que los robos internos y la filtración de información sensible se encuentran entre las principales problemáticas que los ocupa. Como parte de la mayor conectividad y digitalización se observa asimismo que ya comienza a estar instalado el ciberdelito en sus agendas, tema que históricamente se asoció mayoritariamente al rol de los responsables de IT.