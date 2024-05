Nunca se me hubiese ocurrido poner a mi hijo en la situación de tener que usar una balanza imaginaria para elegir entre Papá y alguna otra cosa del planeta. Un poco porque era algo que me hacían a mi de chico y uno anda en ese afán de no repetirse y otro poco, porque en el fondo, sabía que a varios me los llevaba puestos. Hombre Araña o Papá? Papá. Helado de Dulce de Leche o Papá? Papá. La playa o Papá? Papá.

Esa tarde tendría que haber estado más atento y no cometer semejante burrada. Seguramente me traicionó verlo por el espejo retrovisor un poco aburrido en su sillita y como para sacar tema, no se me ocurre mejor idea que preguntarle: Gordo, ¿a quién elegís de compañero, a Papá o a Messi?

No fue lo contundente de la respuesta lo que me mató, ni siquiera el tono que usó o que ni siquiera me miró cuando lo dijo. Fue la pausa que hizo después de afirmar Messi, para luego rematar con un: vos no ganaste un mundial, Pa.

Cuando me pidieron opinión sobre la Marca Messi, esta anécdota fue lo primero que se me vino a la cabeza. Porque Messi es una LoveMark hecha y derecha. Porque la experiencia Messi es muy superadora a la promesa Messi. Porque es una marca que está constantemente generando contenido y reinventándose.

Y si hablamos de propósito de marca - porque a los publicistas y marketineros nos encanta andar buscándole propósitos a las marcas - el propósito de la marca Messi es enseñarle a esta camada de pibitos y pibitas, que cuanto más difícil se te pone, cuando llegás a tener la certeza de que algo no es para vos, siempre hay espacio para un poquito más de magia.

Fui, soy y seré amante de la marca Maradona. Muchas veces en contra de mis principios más elementales. Es mi debilidad. No puedo contra eso, a veces el amor es así también. Hoy para mi hijo es otra época. Una época con un cuento mejor, más sano, más simple e igual de inmenso. Hoy tengo la tranquilidad de que mi hijo puede consumir su marca Messi, podría decirse, libre de sellos.

Salud Messi, salud hijo.

Co-fundador de Vendaval Agency