La verdadera historia de Papá Noel: se llamó Nicolás, nació en Turquía y era un obispo Por Özgür Yücel Demir + Seguir en









La historia de Nicolás de Patara -quien inspira la figura de Papá Noel- es la de un hombre marcado por la tragedia y la nobleza.

Con el paso de los siglos, Nicolás de Patara atravesó fronteras y culturas: de la Sinterklaas holandesa a la Santa Claus norteamericana, hasta llegar a Turquía como el querido Noel Baba, nombre con el que se lo conoce a orillas del Bósforo.

Al llegar estas fechas, el mundo entero fija su mirada en la figura de Papá Noel. Sin embargo, pocos conocen su verdadero origen. Este símbolo universal de la generosidad no nació en el frío Ártico, sino en las cálidas tierras de Patara, en la antigua Licia, hoy territorio de Türkiye (Turquía).

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La historia de Nicolás de Patara -quien inspira la figura de Papá Noel- es la de un hombre marcado por la tragedia y la nobleza. Nacido a finales del siglo III, perdió a sus padres durante una epidemia y decidió utilizar su fortuna para ayudar a los más necesitados. Con el tiempo, se convirtió en obispo de Mira (actual Demre), donde forjó su reputación como protector de los pobres y de los niños.

Entre los relatos más difundidos se encuentra el de las tres hermanas a quienes salvó de un destino trágico arrojando monedas de oro por la chimenea de su hogar, un gesto que perdura hasta hoy en la tradición de colgar medias durante la Navidad.

Con el paso de los siglos, su figura atravesó fronteras y culturas: de la Sinterklaas holandesa a la Santa Claus norteamericana, hasta llegar a nosotros como el querido Noel Baba, nombre con el que se lo conoce a orillas del Bósforo. Esta transición de lo histórico a lo legendario, que une Oriente y Occidente, es también una metáfora de los vínculos culturales que hoy conectan a Turquía y a la Argentina.

Al igual que San Nicolás, nuestras culturas priorizan la hospitalidad y el encuentro humano por encima de las distancias geográficas. Existe un hilo invisible que conecta el ritual del mate compartido en una mesa argentina con el del té (çay) o el café turco en nuestras reuniones cotidianas: en ambos casos, se trata de excusas para fortalecer lazos comunitarios.

La comida también cumple ese rol central. Ya sea un asado dominical o un encuentro alrededor de kebabs y meze, compartir la mesa es un acto colectivo de unión familiar. Incluso en nuestras pasiones más profundas -el fervor casi religioso por el fútbol, o la emoción transmitida a través del tango y las danzas folclóricas- se expresa una identidad cultural intensa, viva y sorprendentemente cercana. Desde la Cámara de Comercio Argentino Turca (CCARGTUR) trabajamos para que estos lazos no queden solo en el plano simbólico o cultural, sino que se transformen en motores concretos de desarrollo. Como la primera y única cámara turca aprobada por la IGJ, buscamos ser un espacio de encuentro entre empresarios de ambos países, facilitando el diálogo y la cooperación. La Argentina es un país construido por inmigrantes, donde los descendientes de turcos han integrado sus tradiciones desde el siglo XIX. Hoy, el desafío es potenciar esa relación histórica en sectores estratégicos como la energía, la minería y la biotecnología, al mismo tiempo que se promueven las exportaciones argentinas, en particular las carnes rojas -ya sea en forma de ganado en pie o cortes halal- hacia el mercado turco. El logo de nuestra Cámara representa un puente que une a ambos países en el mapamundi. Ese es también nuestro rol: unir, facilitar, derribar barreras y fomentar una reciprocidad comercial y cultural duradera. A pesar de los desafíos económicos y las distancias, siempre existe una oportunidad para el entendimiento mutuo cuando hay voluntad de trabajar en conjunto. En este cierre de año, invito a que ambas naciones sigan avanzando hacia una relación aún más profunda. Que el espíritu de generosidad de aquel obispo de Patara nos inspire a continuar construyendo un futuro compartido de paz y crecimiento. Mutlu Bayramlar (Felices Fiestas). *Özgür Yücel Demir es presidente de la Cámara de Comercio Argentino Turca (CCARGTUR)