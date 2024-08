Las propinas digitales por medios electrónicos no son remunerativas

Desde ahora, el decreto 731/2024 modifica el articulo 113 de la LCT y coloca a esa ganancia, recompensa, propina como NO remunerativa. Ósea, no es mas tenida en cuenta para el salario normal mensual y habitual. Es un premio, un beneficio propio del laburante si hace bien y es atento en su trabajo y por supuesto que queda establecido que es a discrecional propia del consumidor, ósea, el monto de la propina es a libertad del consumidor.

Para mediados de noviembre de este año, los locales/comercios gastronómicos, estaciones de servicios, repartidores de comida, deliverys, hoteles y afines deberán adecuar un mecanismo para que sus dependientes puedan recibir la propina de con tarjeta de crédito, debito o billetera virtual. Lo que deja claro es que, si bien los comercios deben tomar estos recaudos, no quiera que los laburantes acepten recibir la propina en su cuenta dando su alias o CBU o su hay un grupo, por ejemplo, en un restaurante/bar, hagan una cuenta en común, la idea es liberar al empleador del manejo de la propina porque no es mas remuneración, no es mas salario, es un premio y no tiene cargas para el empleador.