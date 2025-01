Por todo lo cual, desde Lógica sostenemos que las provincias están obligadas a adherirse al Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor, sea por ley o decreto provincial. Existe una invitación de la Nación, sí. Pero, distinta a otras invitaciones, esta es para que las provincias cumplan dos mandatos constitucionales a los que están obligadas. Por lo cual es una “invitación-exhortación”. Y, si no se adhieren, los vendedores, de todas maneras, pueden voluntariamente exponer ingresos brutos y tasas municipales en los tickets.

Hasta ahora, cinco provincias enviaron proyectos de ley de adhesión al Régimen. Ellas son CABA, Provincia de Buenos Aires (2 proyectos), La Pampa, Santa Fe y Rio Negro. En total, seis proyectos, todos de la oposición al respectivo gobierno provincial. Desde Lógica enviamos cartas a los 24 gobernadores preguntando si se van a adherir o no al Régimen y si, mientras no se adhieran, van a aplicar o no sanciones a los vendedores que expongan los tributos locales. Las respectivas respuestas y adhesiones (o no) las daremos a conocer a través de las redes de Lógica, por otros medios de amplia difusión y, en su caso, por vía pública. Lógica se ha ofrecido a las entidades de la sociedad civil de las provincias para llevar adelante acciones coordinadas a tales efectos.

Presidente de Lógica, ONG dedicada a generar conciencia fiscal en la sociedad