Más allá de los bonos: cómo es el cambio en los beneficios corporativos

Las organizaciones comprendieron que el salario emocional y los beneficios corporativos son el eje central de su estrategia de retención y atracción.

El futuro del trabajo no pertenece a las empresas que ofrecen el salario más alto en términos nominales, sino a aquellas que comprenden la multidimensionalidad del ser humano.

La noción tradicional de compensación está cambiando. Lo que antes se entendía como un intercambio de fuerza laboral por una remuneración económica, hoy se convirtió en un ecosistema complejo donde el bienestar y el crecimiento personal pesan tanto más que el salario. Las organizaciones comprendieron que el salario emocional y los beneficios corporativos son el eje central de su estrategia de retención y atracción.

Históricamente, el concepto de beneficios corporativos y salario emocional parecía reservado exclusivamente para los niveles de top management. En las esferas ejecutivas, siempre fue habitual encontrar paquetes que incluían un auto, el pago de comidas, posgrados, masters, suscripciones a gimnasios premium o incluso el alquiler de viviendas en casos de expatriación. Estos elementos, aunque no económicos en sentido estricto, impactaban directamente en la calidad de vida diaria del profesional.

Sin embargo, estamos siendo testigos de un cambio de paradigma. El salario emocional ya no se restringe a las posiciones ejecutivas. Hoy, tanto empresas nacionales como multinacionales están extendiendo estas propuestas a sus talentos de niveles senior y junior. Esta tendencia es una respuesta a un mundo digitalizado donde el employer branding se construye públicamente en plataformas como LinkedIn o Glassdoor.

En este sentido, la crisis del coronavirus actuó como un catalizador que redefinió nuestras prioridades. Antes de la pandemia, ciertos beneficios eran vistos como un diferencial. Ahora, muchos de ellos pasaron a ser commodities que ya no generan un valor agregado real por sí solos. Las necesidades de los colaboradores mutaron y las empresas que no logren identificar este cambio de exigencias están destinadas a perder a sus mejores activos.

El quiebre post-pandemia impuso el paso del trabajo presencial al virtual e híbrido, lo cual impactó de lleno en lo que el trabajador valora. La remuneración total se reconstruye hoy sobre dos pilares: el bienestar o salario emocional, y el beneficio financiero.

Es fascinante observar cómo el contexto macroeconómico moldea las preferencias de los empleados. En escenarios de incertidumbre e inflación, el beneficio financiero adquiere gran relevancia. Según un estudio de Bonda realizado en 140 empresas, los beneficios asociados al bienestar financiero fueron los más valorados en 2022. No obstante, el tipo de beneficio solicitado cambió: el 50% de los encuestados prefirió descuentos en supermercados por encima de otras opciones, mientras que el interés por descuentos en gimnasios cayó significativamente al 15%, comparado con años anteriores.

Este cambio de hábitos refleja que ante la crisis, la adquisición de bienes de primera necesidad es la prioridad. Sin embargo, paralelamente, surge la necesidad de distracción y ocio post-confinamiento. Con el ahorro de tiempo en traslados gracias al trabajo remoto, los colaboradores buscan actividades de esparcimiento que antes no podían disfrutar.

Si hay un beneficio que se ha posicionado en el centro de la escena, es la flexibilidad laboral. El trabajo remoto es altamente demandado por el 90% de los colaboradores como una vía para mejorar su calidad de vida. Las empresas líderes están respondiendo con medidas como días adicionales de vacaciones, licencias extendidas de maternidad y paternidad, y una atención dedicada a la salud mental y el bienestar general (yoga, psicoterapia y desarrollo personal), beneficios que los propios empleados aseguran les brindan más energía para realizar su labor.

Otro pilar que está ganando terreno es la inversión en el capital intelectual. El upskilling y el reskilling se convirtieron en tendencias clave de la gestión humana. En un mercado altamente competitivo, resulta más ventajoso para una empresa formar a su propio personal para cargos especializados que salir a buscarlos afuera.

Este interés es mutuo. Las personas buscan espacios de aprendizaje y bienestar donde puedan desarrollar su potencial a largo plazo. La fuga de talento hacia el exterior y la competencia interna obligan a las empresas a ver la cualificación del personal como su principal aliado para la continuidad del negocio.

El mayor error que puede cometer una organización es diseñar un paquete de beneficios "talla única". Los beneficios más exitosos son aquellos que nacen de la escucha activa. Esto implica entender que un estudiante, una madre primeriza o un profesional al cierre de su carrera tienen necesidades y estilos de vida radicalmente distintos.

Para que la inversión en beneficios no se diluya, es vital establecer canales de comunicación eficientes y medir periódicamente los niveles de satisfacción. Herramientas como encuestas de satisfacción, reuniones mensuales de equipo y chats internos son fundamentales para ajustar la oferta de valor a la cultura de la empresa.

El futuro del trabajo no pertenece a las empresas que ofrecen el salario más alto en términos nominales, sino a aquellas que comprenden la multidimensionalidad del ser humano. Integrar la flexibilidad, el bienestar financiero, la formación constante y una comunicación transparente no es solo una cuestión de ética empresarial; es la única forma de sobrevivir y prosperar en el mercado laboral del siglo XXI. Al final del día, una empresa es tan fuerte como el compromiso y la energía de las personas que la integran.

Senior Associate en Stanton Chase