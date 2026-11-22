Compra de tierras: hay un modelo de integración vertical que va de las materias primas a las marcas de consumo; sin embargo, empresas extranjeras decidieron salirse de la economía nacional ante las malas señales que dan los datos económicos..

En las últimas semanas escuchamos que la expansión de ADECOAGRO continúa, organizando su cadena agroindustrial , consolidándose en alimentos y agricultura, lácteos, azúcar, etanol, energías renovables y fertilizantes, además opera en Brasil y Uruguay. Es un modelo de integración vertical que va de las materias primas a las marcas de consumo.

Pero no es la única, el monitoreo de empresas agroindustriales es el otro revés de las empresas extranjeras que decidieron salirse de la economía nacional ante las malas señales que dan los datos económicos.

Hay que aclarar que ADECOAGRO S.A. en lo que respecta a tierras administra (propias + arrendadas) unas 600.000 hectáreas entre Argentina, Brasil y Uruguay. Además, realizó una operación de compra a Raizen (sep26) por el ingenio Caarapó (planta, cañaverales y contrato de suministros) en Brasil.

Recientemente fue noticia la compra a Benetton. En línea con esto que viene sucediendo en la economía nacional podemos destacar, antes de profundizar, dos cosas: el avance del capital agrario nacional -empresas más cooperativas- en insumos estratégicos como fertilizantes y, por otro lado, la adquisición de tierras , que incluye a otros jugadores.

Si bien hemos tratado estos temas en las notas anteriores lo que parecía ser una noticia por su magnitud resulta ser un resguardo ante una situación de crisis económica. En noviembre de 2026 l os socios y directores de la empresa argentina Adecoagro llegaron a un acuerdo para adquirir las tierras que tiene el grupo Benetton en la Argentina. El grupo inversor que lidera Mariano Bosch, fundador y CEO de la firma local, acaba de cerrar la compra de Compañía Tierras del Sud y Ganadera Cóndor, las dos sociedades que suman más de 900.000 hectáreas repartidas en el sur de la provincia de Buenos Aires, Río Negro, Chubut y Santa Cruz.

Faro Verde y GDM también salen de compras

No es el único comprando en este contexto, el grupo Faro Verde fundado en Tandil, provincia de Buenos Aires. Hagamos una salvedad acá, Adecoagro tiene sede constituida en Luxemburgo y sus acciones cotizan en la Bolsa de New York, el origen y gestión están en Argentina. Volviendo a los tandilenses, que está liderado por José María Larocca, también cuenta con unas décadas encima y supo expandirse a Uruguay, Brasil y Chile basados en su fuerte que es la agroforestal, hotelera e inmobiliaria.

Faro Verde en febrero de este año adquirió 24.000 hectáreas en la provincia de Buenos Aires a la familia Pereda (15.000 en Olavarría y 9.000 en Herrera Vegas con un feedlot de 30.000 cabezas) en una operación estimada en 100 millones de dólares. Una segunda adquisición fue al grupo chileno CMPC las sociedades Forestal Bosques del Plata y Forestal Timbauva por 170 millones de dólares. Posicionándolo como el tercer mayor productor forestal de Argentina.

Por último, la familia Bartolomé (dueños del grupo Don Mario - GDM), durante este 2026, también adquirió unas 10.000 hectáreas en la provincia de Río Negro.

Tierras en manos extranjeras: los números

Podemos complementar esta información, bajo esta gestión de Milei, Caputo, Macri y Bullrich, se otorgaron 111 certificados de habilitación para compras de tierras por extranjeros: 35 en 2024, 29 en 2025 y 47 en lo que va de 2026. La mayoría de estos permisos, más de un 65%, se concentran en la provincia de Mendoza para cada año según el informe 143 de la jefatura de gabienete. Desde 2018, la superficie rural en manos extranjeras creció 6,25% (unas 781 mil hectáreas), al pasar de 12.5 a 13.3 millones, según el Registro Nacional de Tierras Rurales.

Un recurso estratégico: las tierras negras

En este contexto hay que considerar dos datos: 1) FAO Más de 70% de la producción agroalimentaria en el mundo se concentra en sólo 9 productos, y 2) Según el grupo sobre capitalismo periférico y estudio agrarios de la FCE-UBA, en el mundo las tierras negras o soil black (suelos negros), representan el 7% de las tierras en el mundo aptas para producir alimentos.

La Argentina ocupa el 4to puesto en el mundo, luego de Rusia, Kazajistán y China, de tierras negras. Estos datos dan cuenta de la importancia centrada en dos sectores agropecuario y minería petrolera. Esto se refleja en el saldo comercial. Según la Bolsa de Comercio de Rosario “Para los primeros nueve meses del año, la exportación de petróleo crudo alcanzó un valor máximo de US$ 7.753 millones, un 58,6% más que el año pasado. La harina de soja, por su parte, acumuló un valor exportado de US$ 6.971 millones en el mismo período, 7,4% por encima del 2025. Sin embargo, hablamos de dinámicas de crecimiento muy diferentes: Para esta ventana de tiempo, el valor exportado de petróleo es 6,5 veces superior al registrado hace cinco años (2021), mientras que las exportaciones del derivado de soja equivalen a tres cuartas partes del valor alcanzado aquel año”.

Ambos productos estuvieron bajo un contexto de precios internacionales favorables ¿se podrá aprovechar esta oportunidad? Porque depender de los precios internacionales es tirar una moneda al aire como con el clima. Este último es el punto más importante para el productor. El capital nacional agrario avanza y el monopolio extranjero minero-petrolero también avanza ¿Será que YPF pueda ser una empresa de referencia en el intercambio con el sector externo o solo se dedicará a acompañar el proceso?

Pymes agro y actividad agroindustrial

Según el Mapa de la Deuda (Centro de estudios para la ciudad, APYME y Centro Cultural de la Cooperación) “La industria, el comercio y la construcción registran las tasas de mora más elevadas. La situación es peor cuanto más chico es el tamaño de la empresa. En PyMEs la situación es crítica incluso en los sectores económicos que crecen”. La mora en monto según las empresas agropecuarias afecta en un 4% (Grandes), 3,8% (Mediana), 6,5% (Pequeña), 9,6% (Micro) y 6,2% (Monotributista y autónomos). Los datos hacen notar que el sector si bien se encuentra afectado, no lo está como los otros sectores mencionados.

Hay que considerar otro dato para el sector agropecuario, según el Centro de Agronegocios y alimentos de la Universidad Austral, la evolución de productores que arriendan al menos parte de la superficie (%), desde 2009 a 2025, pasó del 80% al 57%, marca una reducción en la tierra que arrienda el productor. Si tomamos los datos de 2021 a 2025 se mantuvo en el nivel de 57%, lo que marca la decisión de los productores a mantener tierra sin arrendar y pierde protagonismo como estrategia de expansión.

Qué dicen los datos del CIED-UNLa

Un tercer dato para poder comprender la dinámica del sector agroindustrial, lo brinda el CIED-UNLa: Maquinaria agropecuaria (-45,4% i.a. / -33,0% acum.): Es el dato más crítico de la tabla. Refleja una parálisis en la inversión de bienes de capital dentro del campo. Desde una lectura política y económica, este retroceso suele vincularse a dos factores: la restricción crediticia o tasas de interés reales elevadas que frenan el financiamiento a mediano plazo, y el impacto de la apertura importadora que compite directamente con los fabricantes nacionales del interior productivo (Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires). Textil (-8,2% acum. pese al rebote puntual de +46,1% i.a.): El salto interanual de septiembre responde a una base de comparación muy baja o factores estacionales de desmote, pero el acumulado anual en rojo confirma la crisis de la cadena textil frente a la caída del poder adquisitivo y el ingreso de manufacturas externas.

La tensión en la mesa de los argentinos (Consumo interno vs. Exportación): Carne vacuna (-4,8% i.a. / -5,9% acum.) y aviar (-0,5% i.a. / -4,6% acum.): La caída sostenida en la faena y procesamiento refleja la retracción del consumo doméstico. En el plano político, el retroceso del consumo de carne vacuna en Argentina —ubicándose en mínimos históricos hacia fines de 2026— funciona como un termómetro social sensible sobre el deterioro del salario real frente a precios que siguen la paridad internacional. [1, 2]

Alimentos procesados y bebidas: Rubros como galletitas y panadería (-1,2% acum.), azúcar y golosinas (-4,3% acum.), gaseosas y cervezas (-1,4% acum.) y vinos (-1,9% acum.) muestran que el consumo masivo aún no logra revertir la contracción acumulada del año, a pesar de leves repuntes interanuales en septiembre (como el +4,8% en vinos o +1,8% en panificados).

El caso Yerba mate, té y café (+25,3% i.a. / +4,4% acum.): Destaca como una excepción positiva en infusiones, impulsada tanto por la desregulación del sector yerbatero (que modificó el rol del INYM y liberó precios de materia prima) como por la sustitución de consumos más costosos en los hogares.

Ganadores y perdedores del ajuste

Por último, el informe nos plantea que: Los sectores ganadores: Insumos primarios y perfil exportador. Agroquímicos (+7,4% i.a. / +5,9% acum.) y Molienda de oleaginosas (+3,6% acum.): Estos números evidencian que la actividad agrícola primaria (siembra y procesamiento básico para exportación) mantiene su dinamismo. Las medidas de desregulación administrativa, simplificación de registros y reducción parcial de derechos de exportación aplicadas durante 2026 sostuvieron la demanda de insumos químicos y el flujo de molienda para generar divisas. Madera y papel (+8,2% i.a. / +7,3% acum.) y Tabaco (+7,7% acum.): Consolidan un desempeño positivo apoyado en economías regionales con fuerte inserción externa y recuperación de stocks.

Conclusiones

Dos conclusiones que se desprenden de los datos: Primarización y perfil exportador: Los eslabones más cercanos a la producción primaria y a la exportación de commodities (agroquímicos, oleaginosas, tabaco, forestal) muestran resiliencia y crecimiento acumulado. Desindustrialización y enfriamiento interno: Los sectores con mayor densidad de empleo urbano e industrial (maquinaria agrícola, frigoríficos de consumo, bebidas, golosinas y textiles) cargan con el peso del ajuste fiscal, la caída del mercado interno y la mayor competencia externa.

(*) Economista UBA, investigador y docente IDEPI-UNPAZ, CIED-UNLa, UNAJ