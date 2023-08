Memoria y falta de recuerdos de la infancia: ¿represión o amnesia disociativa?

Muchas veces hemos escuchado decir a las personas que no tienen muchos recuerdos de la infancia o quizá nos pasa a nosotros mismos. Para entender por qué no tenemos recuerdos de nuestros primeros años de vida, es necesario considerar el desarrollo cognitivo y neurológico que tiene lugar en la infancia. En este sentido, los especialistas en salud acudimos a investigaciones de la neurociencia y la psicología, ya que nos permiten comprender mejor el funcionamiento de la memoria y por qué algunos recuerdos se forman y otros no.