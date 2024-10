¿Por qué molesta tanto la clase media?

En el país de no me acuerdo, andamos un poco perdidos sobre la pertenencia a la clase social.

En septiembre, una pareja con dos hijos (as) en la Ciudad de Buenos Aires y teniendo casa propia, tenía que juntar $993.854 para no ser pobre, mientras que en septiembre del 2023 ese monto era de $322.275, es decir se triplicó la línea de pobreza.

Así, en el país de no me acuerdo, andamos un poco perdidos sobre la pertenencia a la clase social. Hay una confusión que radica en diferenciar flujos de stock, es decir si bien por ingresos (flujo) uno puede tener una u otra pertenencia de clase, por riqueza (stock) puede tener otra. Y normalmente el stock también da círculo social, relaciones y el famoso capital social del que hablaba Bourdieu. Pero la confusión es muy coherente también con el clima de época: para los libertarios las clases no existen, son solo individualidades.