Qué le hace falta hoy a las pymes: radiografía de un sector en caída libre

Esa esperanza se desdibuja en la coyuntura, hoy seguimos teniendo como principal mercado el mercado interno, el cual se redujo por la baja de ingresos y crédito. Sabemos que es una transición hacia el ordenamiento de la economía, pero en el mientras tanto, nuestras ventas cayeron un promedio del 14% respecto del mismo periodo del 2023 y disponemos una utilización de la capacidad instalada del orden del 50%, observando con preocupación la falta de avance en los temas que más nos concierne por diferencias políticas. Justamente esas diferencias políticas hacen que vivamos una situación compleja en determinados territorios, como sucede en la Provincia de Buenos Aires con una política económica diametralmente opuesta al gobierno nacional, donde para mantener los gastos públicos, se incrementaron impuestos muy por encima de la inflación y se sumó la tributación forzada de los grandes contribuyentes de adelanto de IIBB, ahondando aun mas la dificultad de las empresas para disponer de recursos propios.

Estas diferencias políticas no resueltas hacen que se posterguen medidas esenciales para que la economía comience a funcionar plenamente. Sin reducción de la presión impositiva y sin cambio profundo de las leyes laborales la suerte de nuestras PyMEs está echada ante una posible apertura económica a futuro.

Necesitamos que haya acuerdos políticos que permitan desarrollar las fuerzas productivas del país, sin mezquindades ni individualismos, sin grietas ni oposiciones inútiles, es hora de escuchar a nuestros proceres como Manuel Belgrano que sostenía “Me hierve la sangre, al observar tanto obstáculo, tantas dificultades que se vencerían rápidamente si hubiera un poco de interés por la Patria”.

Los industriales metalúrgicos estamos a favor de las medidas del Gobierno y acompañamos plenamente al Pacto de Mayo, propuesto a Gobernadores y Lideres políticos.

Pymes: ¿Como nos podríamos oponer a puntos que nos permitirán bajar costos y mejorar nuestra competitividad a futuro?

Debemos hacer hincapié en que antes deberán resolverse los 9 puntos iniciales del Decálogo para dar recién paso al último punto que propone la apertura plena al comercio internacional de la Argentina, lo cual no solo es saludable sino necesaria, pero que hacerlo antes de realizar los cambios profundos que demanda la economía, el sistema laboral y la política, llevara a la destrucción irremediable de nuestra industria al impedírsele competir en igualdad de condiciones.

Las necesidades coyunturales no deben impedir ver los males que pueden producirse si se toman medidas aperturistas ante de quitarnos la carga que nos han ido sumando años de proteccionismo en la Argentina.

Una nueva industria argentina será posible cuando las distintas fuerzas políticas entiendan que no se trata de proteger arancelariamente a la industria, sino de darles un entorno de previsibilidad, evitar cargarlas impositivamente y darles las herramientas económicas y financieras necesarias para que se desarrollen como sucede en otras partes del Mundo. Las industrias metalúrgicas están dispuestas a afrontar el desafío, pero antes deben sacarnos el pie de encima. Como dice el lema libertario “Don’t tread on me” (No me pises).

Secretario General de la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria Metalúrgica (CAMIMA).