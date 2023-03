¿Qué podemos aprender las empresas sobre el liderazgo de Messi y Marcos, el ganador en Gran hermano? Por Cintia González Oviedo







Las empresas comienzan a detectar nuevos estilos de liderazgo que se enlazan con los nuevos paradigmas de las masculinidades. Retener y motivar a los empleados es el activo a capturar.

Marcos de Gran Hermano y Messi: nuevos tipos de liderazgo. Gran Hermano

A partir del mundial, Leo Messi se convirtió en un caso claro de un nuevo tipo de liderazgo, a tono con lo que venimos hablando a partir de la pospandemia, la resiliencia en el liderazgo. Y esto marca un cambio, ya que se trata de un perfil más bajo, que le hace un reconocimiento público al rol de su esposa en su éxito y muestra otras características que lo diferencian de la cultura tradicional en el mundo del fútbol. Hay una escena de un partido con Brasil, donde los hinchas arengan en contra de los brasileños, y con el solo gesto de Messi para acallarlos, todos dejan de hacerlo de forma automática. Actualmente, cuando en las empresas, profundizamos en el liderazgo del management, uno de los aspectos que detectamos es que los nuevos estilos de liderazgo se enlazan con los nuevos paradigmas de las masculinidades. Como parte de este cambio de época, me parece importante impulsar capacitaciones en el ámbito del liderazgo como un fenómeno de cultura.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En esta tendencia, encontramos la figura de Marcos de Gran Hermano, un chico que por un lado es super hegemónico, desde el aspecto, el rasgo más distintivo es que, en primer lugar, encarna un gran medidor de audiencias. Es un varón de muy bajo perfil que no confronta, no va al conflicto, pero que sí marca los puntos claramente cuando se siente atacado, pero siempre desde el respeto. Durante el reality, ha manifestado muchas conductas respetuosas también con las mujeres de la casa, por ejemplo, no haciendo comentarios sobre los cuerpos, marcando un rol claro también frente al otro varón, como ser Alfa, que también es una figura fuerte y muy popular del reality. Incluso dentro del programa varias veces se señaló que quizás fuera gay por ser “demasiado respetuoso”.

Hago este análisis de este varón de GH porque es un gran medidor de audiencias y lo que tracciona el engagement en la época. En primer lugar, porque es una figura que no solamente seduce a las mujeres por su atractivo físico, sino que generó un alto nivel de fanatismo de los varones centennials de Twitch, o sea los pibes de las nuevas plataformas. En Facebook, también es alguien muy querido por las llamadas “señoras de Facebook”, que lo ven como el hijo que toda madre quiere tener. En TikTok y Twitter fue traccionando 3 veces más de interacciones que el resto de los finalistas. Lo interesante es verlo como cambio de época, respecto a otras ediciones de Gran hermano, ya que se habla de, por ejemplo, gordofobia, poliamor, consentimiento o acoso, siendo mensajes que se sancionan y que dan muestra del claro cambio generacional que también se está viendo en las empresas. ¿Están los liderazgos y las marcas a tono con estas nuevas narrativas?

Cultura de la influencia El reality es un experimento social donde se reproduce a pequeña escala la sociedad actual. Así como pasa en las empresas, las redes sociales van marcando ese horizonte que, muchas veces, desde los contenidos de la televisión tradicional, no se pueden adaptar totalmente al ritmo que tienen las redes sociales. Este es el primer GH que siendo el producto más exitoso de la televisión actual, tiene un fuerte impacto de la era digital. Hoy por hoy, cualquier chico o chica que maneja redes sociales es creador/a de contenido, entonces crea contenidos a una velocidad impensada, es decir, no solamente no se necesita ver la televisión para poder seguir la historia del reality, sino que esa historia, que antes la manejaba la línea editorial del canal o el formato, hoy la manejan las audiencias y esa es la conversación que maneja los votos y eliminaciones del reality. Es decir, que por fuera de lo que la producción del reality va editando como historias, a la hora que todos ven el programa ya hubo miles de clips subidos a las distintas plataformas, recortando o editando su propia narrativa de lo que quieren contar. En TikTok, específicamente, la tasa de viralización es altísima y veloz, con influencers con millones de seguidores que hoy dan contenido al resto de los formatos tradicionales. Surgió la figura de los “fandoms”, grupo de fans por participante que se organizan para viralizar contenido y también así redireccionar los votos.

En este punto, se ha visto una contraposición que muestra, por un lado, los valores crispados representados por Alfa, como el machismo tradicional representando a los baby boomers y todo el paradigma siglo XX, y, por otra parte, un Marcos con un estilo de liderazgo, que genera influencia desde los números, con un engagement impensado si se ve con los ojos de los realities con personajes como el de Cristian U, donde levantar conflicto indicaba al mejor jugador de la casa. Sin generar conflictos, apoyando a los compañeros, con pocas palabras, se convirtió en el primer finalista, lidera encuestas desde hace 4 meses en las redes sociales, los demás participantes no querían ir a placa con él, los reingresos a la casa se pegaron y lo más significativo es que muchos de los que reingresaron empezaron a imitar su comportamiento para generar buena recepción en las audiencias. Liderazgo y cultura de la influencia en las empresas Se habla mucho de lo que es jugar o lo que es un jugador hoy, de lo que genera influencia hoy en los diferentes públicos, tanto en lo que buscan las marcas, el famoso engagement como también en cómo se arman los liderazgos dentro de las empresas. Cada vez más retener y motivar a los empleados de una compañía es el principal activo a capturar, y son las nuevas generaciones las que no se sienten atraídas por lo que la compañía representa. Muchas compañías con las que trabajamos hoy llegan para darle “una mirada más millenial a la empresa, buscando nuevos liderazgos e incluso coacheando a CEOS para este cambio". Por un lado, está el cruce generacional y aún hay cosas que no se entienden bien, sobre lo que influencia a estas nuevas generaciones y qué es lo que genera engagement para generar esa motivación y esa retención de talento y si no se comprenden bien esos valores de época, vamos a quedar desfasados. Esta edición de Gran Hermano es un gran experimento social que muestra cómo opera el comportamiento humano en la actualidad y de cómo usamos la influencia y los hilos del poder de una cultura para lograr los objetivos, y nos interpela a pensar y repensar en qué es un jugador hoy y que genera influencia.