¿Qué podemos hacer para promover a más mujeres en el sector tech?

Aunque no es novedoso decirlo, las mujeres han sido las grandes olvidadas históricamente en muchos aspectos laborales . Más aún, en industrias duras como la de la energía y la tecnología , donde los puestos directivos y de toma de decisiones todavía siguen siendo liderados por hombres, en la mayoría de los casos.

Diversidad en el mercado laboral: un desafío para todas las industrias y el liderazgo del sector privado

Hoy, la realidad es que aún no vemos diversidad de géneros en ninguna industria o por lo menos, no como sería la deseada. Ya sea por factores culturales, por el grado de desarrollo del país o la región, o sus industrias más predominantes. A medida que se avanza en la pirámide de la carrera, el porcentaje de mujeres y disidencias decrece. En las empresas, especialmente tecnológicas, podemos ver cambios de paradigmas que han flexibilizado las condiciones laborales y que con eso han facilitado a las mujeres, algo que parecía no poder convivir jamás: perseguir las aspiraciones personales y profesionales al mismo tiempo.