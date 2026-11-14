Reforma fiscal: una deuda de la gestión que nadie quiere asumir

Desde Federación Gremial del Comercio e Industria proponemos una hoja de ruta en tres etapas para simplificar los impuestos, reducir la carga administrativa y mejorar la equidad tributaria.

Los alivios fiscales no ayudan a las compras de maquinas en Argentina, y las pymes se están dedicando a "ver y esperar".

Pagar impuestos en Argentina se ha convertido en mucho más que cumplir con una obligación. Es enfrentar una compleja estructura de normas, retenciones, percepciones, anticipos, pagos a cuenta, declaraciones juradas y sistemas que muchas veces se superponen .

El resultado es un sistema difícil de entender, costoso de administrar e injusto en muchos casos. Las empresas, especialmente las pymes, terminan acumulando saldos a favor que inmovilizan recursos indispensables para pagar salarios, proveedores o realizar inversiones. A su vez, esta complejidad dificulta la fiscalización, incrementa la judicialización y genera conflictos entre contribuyentes y fiscos, e incluso entre las propias jurisdicciones.

Si todos sabemos que el sistema funciona mal, ¿por qué no lo cambiamos?

La respuesta es, fundamentalmente, política. La reforma tributaria fue una promesa contundente durante la campaña electoral, pero terminó diluyéndose en la gestión. La restricción presupuestaria y la resistencia de provincias y municipios a revisar sus mecanismos de recaudación parecen imponerse sobre la necesidad de construir un sistema más eficiente.

El problema es que el sistema tributario es malo, pero sabemos cuánto recauda. Y esa certeza parece pesar más que la posibilidad de simplificarlo. Nuestra propuesta contempla tres etapas.

Primera etapa: eliminar las distorsiones administrativas

Las empresas soportan una multiplicidad de retenciones, percepciones y pagos a cuenta de impuestos que ellas mismas deben determinar e ingresar al fisco. En muchos casos, estos mecanismos generan saldos a favor permanentes y obligan al empresario a financiar involuntariamente al Estado.

Proponemos revisar y eliminar progresivamente los regímenes de recaudación que generan estas distorsiones, particularmente los sistemas provinciales como SIRCREB, a través de la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral. Asimismo, corresponde que ARCA revise el régimen de anticipos del Impuesto a las Ganancias, evitando que las empresas deban adelantar impuestos sobre resultados que todavía no obtuvieron.

Esta primera etapa tiene una característica fundamental: no requiere reducir las alícuotas ni resignar recaudación tributaria efectiva

Si no existiera voluntad de las provincias para avanzar en esta revisión, deberá analizarse una solución legislativa que garantice los derechos de los contribuyentes.

Segunda etapa: reducir progresivamente los impuestos distorsivos

El Impuesto sobre los Créditos y Débitos Bancarios, conocido como Impuesto al Cheque, penaliza las transacciones financieras y afecta el costo de operar en la formalidad. Proponemos reducir gradualmente sus alícuotas, comenzando por las pymes, hasta avanzar hacia su eliminación.

También resulta necesario readecuar el Impuesto a los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono. En un escenario donde determinadas rutas sean concesionadas y financiadas mediante peajes, resulta razonable revisar la estructura impositiva para evitar la superposición de mecanismos de financiamiento. El impuesto debería concentrarse en el mantenimiento de la infraestructura vial no concesionada y de aquellos corredores que no resulten económicamente atractivos para la explotación privada.

Tercera etapa: coordinar Nación, provincias y municipios

El verdadero desafío de la reforma fiscal argentina es resolver la superposición tributaria entre el IVA, el Impuesto sobre los Ingresos Brutos y las tasas municipales que gravan la actividad económica, como la Tasa de Seguridad e Higiene y el Derecho de Registro e Inspección (DREI).

Una misma empresa debe liquidar distintos tributos y tasas, bajo diferentes criterios, ante múltiples jurisdicciones. Esto multiplica los costos administrativos, dificulta el control y genera incertidumbre. En muchos casos, además, las tasas municipales pierden su relación con el costo de los servicios que deberían financiar y terminan funcionando como verdaderos impuestos sobre la actividad económica.

Proponemos avanzar hacia un esquema de coordinación fiscal que permita simplificar sustancialmente la liquidación de estos tributos, reducir los costos de recaudación y fiscalización y evitar la superposición de gravámenes sobre una misma actividad.

El objetivo de largo plazo debe ser construir un sistema de tributación sobre el consumo más unificado y eficiente, que permita distribuir los recursos entre Nación, provincias y municipios, preservando la autonomía de cada jurisdicción y su legítima recaudación.

Una reforma para producir, invertir y generar empleo

Toda reforma tributaria debe respetar los principios de legalidad, equidad, no confiscatoriedad, simplicidad administrativa e irretroactividad. Pero también debe incorporar una mirada especial sobre las pymes, que carecen de las herramientas financieras, administrativas y jurídicas de las grandes empresas para enfrentar las distorsiones del sistema.

La reforma fiscal fue una promesa de campaña. Hoy es una deuda de la gestión.