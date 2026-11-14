Más allá de la inteligencia artificial: ¿cómo compiten las empresas argentinas con consumo deprimido, importaciones cada vez más altas y tecnología accesible?

Las empresas argentinas adoptan IA ante el consumo deprimido y la presión importadora.

En plena vorágine por adoptar inteligencia artificial sin grandes presupuestos, las compañías locales enfrentan una paradoja: la tecnología es más accesible que nunca, pero el mercado exige competir con consumo deprimido y presión importadora. Un debate abierto sobre el verdadero valor de la innovación en la Argentina de hoy.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Durante la última década —atravesada por pandemias, cepos, faltantes de dólares y volatilidad crónica—, para la enorme mayoría de las empresas argentinas la palabra "innovación" sonaba a un lujo lejano. Mientras el mundo discutía laboratorios y fondos de riesgo, en la Argentina real la prioridad era una sola: sobrevivir a los sobresaltos macroeconómicos y defender la caja.

Hoy ese escenario cambió por completo de la mano de una doble transformación: un mercado interno con consumo debilitado y una mayor apertura comercial que presiona con importaciones. En este nuevo tablero, la urgencia de sumarse a la inteligencia artificial y digitalizar los procesos ya no es una opción de marketing, sino una condición de supervivencia operativa.

Lo interesante es que, a diferencia del pasado, la tecnología se abarató y se volvió sumamente fácil de conseguir. Hoy no hace falta armar estructuras faraónicas ni invertir una fortuna para acceder a herramientas de automatización e inteligencia artificial: están al alcance de un abono mensual en la nube.

Frente a este panorama, las empresas encuentran un camino mucho más pragmático: descartar los viejos modelos importados de inversión en riesgo o desarrollo interno y optar por la adquisición directa de soluciones tecnológicas a medida. Tomemos el caso de una empresa mediana de distribución o manufactura local: en lugar de desarrollar software propio durante un año, contrata una plataforma ágil de automatización de rutas o de control predictivo de stock, la instala para resolver un cuello de botella y empieza a ver el impacto en el margen operativo al mes siguiente.

Sin embargo, acá surge el verdadero interrogante estratégico que divide las aguas en los directorios: si la tecnología es cada vez más barata, estandarizada y accesible para cualquiera, ¿deja de ser una ventaja competitiva y pasa a ser un simple costo de supervivencia? Si mi competidor puede exactamente la misma herramienta de IA al mismo precio, ¿dónde se define el diferencial del negocio? ¿Y cómo diferenciarnos del importado, que en muchos casos está estructuralmente mucho más avanzado en el uso de las tecnologías de punta? Para el empresariado local, la respuesta empieza a correrse del software en sí mismo para centrarse en la estrategia y en la capacidad de ejecución: la ventaja ya no es tener la tecnología, sino cuán rápido y bien se rediseña el proceso interno para exprimirla antes que el de al lado. El debate en la mesa chica de las empresas recién empieza: ¿están las compañías argentinas usando la tecnología para reinventarse, o solo para no quedar fuera de la cancha? Consultor estratégico en asignación de capital e innovación corporativa (Corewise) y doctorando en Administración de Empresas (Universidad de San Andrés).