Juntos por el tractorazo y la renta inesperada

“Queremos nuestro país de vuelta, nos lo van a devolver por las buenas o por las malas” (José Perkins). Agregó, “¿Me preguntas a mí cual es el país que quiero que me devuelvan?, el de Alberdi, el de la Constitución. Quiero que me devuelvan el país próspero, con ganas de trabajar. El que recibió Perón”. No temen proclamar su odio. La elite piensa lo mismo, pero sin atreverse a decirlo.