La nueva era en la industria del Retail

Eficiencia en la gestión de inventarios

Según el duodécimo Estudio Global del Consumidor de Zebra, el 49% de los compradores se manifestaron inconformes con el nivel de productos agotados. La no disponibilidad de productos continúa afectando a la industria, impactando directamente no sólo el servicio al cliente, sino también las ventas y los ingresos.

Como resultado, el micro cumplimiento está ganando terreno rápidamente en los mercados mundiales. Muchos minoristas ahora están respondiendo a la demanda de comercio electrónico con modelos de distribución descentralizados que ubican productos más cerca de los consumidores para preparar y entregar rápidamente pedidos en línea.

Los modelos más efectivos son los que usan mini centros de distribución cuidadosamente configurados y ubicados estratégicamente cerca de los clientes objetivo, utilizando tecnología como computadores móviles para garantizar la trazabilidad completa del inventario mediante la captura rápida de datos y aumentar la productividad operativa en espacios pequeños.

Así, con el sistema adecuado, los minoristas pueden tener el control en tiempo real de sus datos, garantizar una integración perfecta con otros sistemas de gestión de inventario y cumplir con las expectativas de una entrega rápida e impecable por parte de sus clientes.

Un lado oscuro nuevo para el retail

Con el fin de aumentar la velocidad de entrega y reducir la complejidad de las cadenas de suministro tradicionales, los minoristas están implementando un nuevo modelo llamado "tiendas oscuras" para servir como instalaciones de distribución temporal dentro de los mismos puntos de venta para satisfacer las necesidades de los mercados locales.

Equipar a los trabajadores de las tiendas con dispositivos móviles robustos es una de las formas más efectivas de mejorar los tiempos de respuesta y la productividad dentro de las tiendas oscuras evitando pasos manuales que generan demoras. Una tableta o computador móvil resistente puede ayudar a procesar la información de pedidos en tiempo real, actualizar los datos de disponibilidad del producto y mejorar los procesos de selección, empaque y planificación de rutas. Una tienda oscura automatizada podría significar capacidad de espacio adicional, operaciones 24/7, entregas más rápidas, más ventas y una mejor satisfacción del cliente.

Mejora de la productividad

Las operaciones de una bodega generalmente implican selección de productos, alistamiento de pedidos, embalaje y envío. Con el aumento de las ventas del comercio electrónico y menor número de trabajadores en las instalaciones debido al contexto actual, las empresas tienen el desafío de hacer más con menos recursos.

Al implementar nuevos flujos de trabajo con tecnología de punta, las compañías no sólo pueden ampliar las capacidades humanas conectando activos, personas y procesos, sino que también logran una cadena de suministro integrada, rentable y acorde a sus objetivos corporativos. Las soluciones de computación móvil, escaneo e impresión pueden conectar áreas operativas en todo una bodega o centro de distribución, proporcionando la agilidad necesaria para obtener beneficios verdaderamente transformadores.

Al mejorar en este aspecto, las empresas optimizan en gran medida sus tiempos de respuesta. Cada segundo de tiempo de inactividad puede afectar el flujo de las operaciones y con él, el cumplimiento al cliente. Las organizaciones deben comenzar a buscar soluciones de localización que puedan detectar automáticamente la ubicación de los activos y del inventario, mejorar las líneas de producción y aumentar la eficiencia y el desarrollo de los negocios. Del mismo modo, el uso de RFID, inteligencia artificial (AI), robótica y soluciones de realidad aumentada (AR) puede proporcionar una ventaja competitiva adicional para los trabajadores de bodegas o centros de distribución, ya que reducen las tareas repetitivas que implican esfuerzo físico.

Nuevas modalidades de entrega

Con nuevas formas de comprar, también han surgido nuevas formas de entregar los pedidos. La modalidad Click&Collect, o comprar en línea y recoger en tienda (BOPIS), se han convertido en los métodos preferidos de los consumidores para recibir sus órdenes. En la nueva era del Retail, podemos esperar que esto continúe mientras los minoristas implementan soluciones adicionales que minimizan el contacto en la tienda y mejoran la comodidad del cliente.

Ya varios tienen diferentes ofertas. Por ejemplo, los conocidos take away ya no son exclusivos de las cadenas de comida rápida. Algunos minoristas ofrecen servicios similares que permiten a los clientes recoger sus pedidos al pasar por una ventana para reducir el contacto humano. Las tabletas y las soluciones de cómputo móvil también se están utilizando para reducir las filas de vehículos o personas y acelerar el proceso de pago.

Las situaciones inesperadas obligan a las empresas a adaptarse inteligentemente a las nuevas necesidades de sus clientes y empleados. Los minoristas de hoy tienen la inmensa oportunidad de tecnificarse para no solo mejorar la productividad de la fuerza laboral y la eficiencia operativa, sino atender las necesidades de sus clientes y trabajadores en esta coyuntura. Al implementar nuevos modelos de negocios, los minoristas estarán mejor preparados para la post pandemia con una fuerte propuesta de valor para los consumidores.

Mejores procesos de entrega, rápido servicio, una mejor gestión de inventario y el cumplimiento de las nuevas políticas de distanciamiento social son las premisas básicas de esta nueva era.

(*) Gerente de Mercadeo de Verticales, Zebra Technologies Latinoamérica