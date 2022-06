Elecciones 2023: por qué TikTok puede ser una red muy influyente en la campaña

TikTok y su versión china Douyin son de las redes con mayor crecimiento a nivel mundial. En enero de 2019 tenían 500 millones de usuarios y actualmente tienen 1600 millones. Esta triplicación no es comparable con el crecimiento de ninguna otra red, por ejemplo Instagram pasó en el mismo período de 1000 millones a 1450 o Facebook de 2200 a 2900. El salto exponencial de esta red no se explica por el crecimiento de las redes en general, es un fenómeno particular