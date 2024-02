Una entrevista que exhibió al presidente Javier Milei

De ningún modo está en discusión las incumbencias generales del presidente . Dicho esto, diré que no maneja temas de política económica internacional, ni organismos multilaterales de crédito. Es que no ha sido CFO, ni siquiera trader en alguna mesa. Tampoco es un experto en finanzas corporativas, ni práctico en activar equivalencias de tasas mentalmente, es obvio que no switchea: dólar, tasas, monedas, inflación, títulos, etc. - ¿Por eso conchabó a Caputo y Bausili? – Socios del sector privado se repartieron Economía y BCRA, trabajan en tándem. - ¿No hay conflicto de intereses? -

Milei no ha comprado y vendido en la mesa de commodities, futuros, opciones, monedas, títulos públicos, acciones, derivados y fondos de cobertura. Ya entendí lo de Marra. Tampoco es lo suyo la economía real, ni el gerenciamiento de empresas privadas o públicas. Erraron al alardear equivalencias, porque ahora entendemos que la tasa de devaluación de 118% en un día, representa una TEA de 224.82%. La mayor de la historia.

Supongamos que un agroexportador liquidó divisas con semejante devaluación (224.82%), recibió los pesos y, al otro día se colocó como un banco al 100% TNA, que es 171.45% TEA en dólares. La misma tasa de interés que Bausili le paga a un banco por un día. Mejor lo dejamos ahí.

1.FMI: El presidente dijo: el organismo “sigue acompañándonos”. En realidad, viene escoltando, como un padre que protege a un niño que le quitaron las rueditas de la bicicleta. El FMI está temblando, porque si Argentina cae en “moratoria”, al impago le sigue una “crisis financiera” de la deuda en manos de tenedores privados, una escalada del riesgo país, y un laberinto social de magnitud.

Lo que no dice el presidente, es que, desde antes de asumir, con Caputo le vienen solicitando al FMI la diferencia entre la calificación Macri (u$s57.500 millones) y los desembolsos (u$s 44.500 millones), unos u$s 13.000 millones que ambicionan para poder dolarizar. El FMI dice que NO sistemáticamente.

Cada vez que le muestran un buen resultado, el presidente espera una “recompensa”. No. No funciona así.

Desde un primer momento les dijeron: “no hay plata”, lema que trasladaron al conjunto de la sociedad. Macri terminó su gestión con una disparada del dólar e inflación del 54%, la más alta en 3 décadas, duplicó la inflación de Cristina Kirchner y quintuplicó el valor del dólar, justamente porque no le dieron los u$s 13.000 millones de dólares que faltaban.

Si Argentina cae en mora, habrá revisión de condiciones en qué se otorgó el préstamo. Un “préstamo express” que se concedió en solo 2 semanas, cuando el staff técnico no recomendaba hacerlo. Habían pasado 13 años sin que la Argentina solicitara prestamos del FMI. Un descarrilamiento, le pegaría de lleno a Donald Trump, en plena campaña presidencial.

SOBRE El EVENTUAL cambio de programa: Argentina compromete al FMI porque su “exposure” es descomunal. No significa que lo vaya a tumbar, pero habrá dudas sobre el manejo de créditos de la entidad. Ninguna entidad financiera concede la mitad de su cartera de crédito a un solo cliente. Esta expresamente prohibido, por ejemplo, en el sistema financiero argentino. Probablemente Caputo no pase la próxima revisión, no se podría alcanzar la meta del déficit, cayendo la recaudación, se hace un círculo vicioso. Con semejante recesión: caída de la actividad en enero (-3.8%), el PBI industrial, se aleja la sustentabilidad de la deuda. Crece la ratio Deuda/PBI. Sobre todo, con la dolarización del Tesoro desde los pesos del BCRA. Ya llega la serie 2 del BOPREAL.

Competencia de monedas: Un nuevo eufemismo para denominar la desprestigiada Convertibilidad. Definir la dominancia fiscal como delito penal es lo mismo que la Ley de Convertibilidad, sin el shot desde los 12 pasos. Lo penal, es para la tribuna. Exigiría la votación de una Ley que nadie va a votar. Las cajas de convertibilidad no existen en el mundo capitalista contemporáneo. Nadie renuncia a los instrumentos de política macroeconómica para revertir los ciclos.

Si EE.UU., la Eurozona o Japón (que no son comunistas), hubieran hecho eso en la pandemia, hubieran quebrado todas las economías del G7, porque expandieron dinero a troche y moche.

¿Si no hay déficit fiscal no se necesita MAS deuda? - ¿Para hacer un puerto, una ruta para que salgan exportaciones, no se necesitan créditos? - Si se mantiene la deuda y la recesión no deja espacio para crecer, asciende negativamente la relación deuda/PBI, por caída de este último y, crece el riesgo de insolvencia fiscal intertemporal, sube el riesgo país, aumenta el costo financiero y llega el default.

Milei repite “el supuesto”, un rosario soporífero de Machinea, López Murphy y Cavallo 2001: “si bajamos el gasto, baja el riesgo país, pagamos menos intereses, bajamos los impuestos y crecemos. Ya fracasó. Eso no sucede. Cuando se les bajan los impuestos a las empresas, ahorran los accionistas. La economía no se reactiva sin gasto agregado. Es un slogan como “la teoría del derrame”. Además, si bajara el gasto dijo que es para bajar los impuestos, entonces el efecto serio neutro en el déficit.

En síntesis, hubo un “trade off”, el gasto primario bajó transitoriamente por impagos y creció el “endeudamiento social”. En algún momento habrá que recuperar la jubilación y subsidios recortados. Recuerde el costo de los juicios por la rebaja de jubilaciones de Patricia Bullrich en 2001. Se contrajo endeudamiento social. Y, los 9 puntos de déficit cuasi fiscal del BCRA no los bajaron, se lo están endosando al Tesoro.

Concibieron un “bail out” (salvataje) a los bancos, sin permiso del Congreso. Los bancos que vienen ganado fortunas con Lebac y Leliq, ahora ganan más. Podrían haber contribuido a la reducción del gasto cuasi fiscal. En cambio, las autoridades económicas acordaron desarmar las Leliq, pagándoles 100% TNA a 1 día de plazo, la TEA es 171.46%. Al estar planchado el dólar el rendimiento es 171.46% (-4% devaluación) = rentabilidad 167.4% en dólares. Una verdadera burla que pagan los ahorristas en pesos y el Tesoro.

Resultados: Enero fue y suele ser el mejor mes para el saldo fiscal. Dicho esto, se logró 0.5% de superávit sub ejecutando partidas. Fue como dejar de pagar la tarjeta de crédito en enero, luz, gas, teléfono, el club, ABL, etcétera. Sobraron los pesos, pero fue una ilusión. El mes que viene llegaran cartas documento y embargos a la casa. Similar a esto son los pleitos con las Provincias, los movimientos sociales, los electrodependientes, enfermos terminales que no reciben remedios, etc.

El supuesto saneamiento del BCRA es una coerción al Tesoro. Es un “bail out” o salvataje de los bancos acreedores de Leliq y otras deudas. - ¿Los bancos prestaron sin riesgo? - Eso se llama “moral hazard”. En EE.UU., (2007-2009) en todas las rondas de Quantitative Easing (flexibilidad cuantitativa), aunque hubo “moral hazard”, los funcionarios y banqueros tuvieron que ir al Congreso a pedir autorización. El presidente de la Fed, Ben Bernanke y el secretario del Tesoro, Henry Paulson. Aquí no se pide permiso, lo hacemos “de prepo”. Bausili y Caputo sin preguntarle nada a nadie, una vez más. Salvaron a los bancos de una deuda en Leliq incobrable. Podían haber “reperfilado” las Leliq, Macri lo hizo con otros títulos en 2019. Claro que había que hacerlo sin remuneración o con baja remuneración, o pagarlas a su vencimiento, acompañado la hiperinflación en dólares que “de todos modos dispararon”. - ¿Por qué los bancos no forman parte de la motosierra y la licuadora? -

Al desarmar las Leliq y dejarlas a 1 día, si algo llega a suceder en el país, la deuda a un día se cobraría toda junta. Si nada sucede los bancos ganan 171.46% TEA en dólares. Es un despojo al fisco en favor de los bancos.

Si. emitieron PRESIDENTE: Para comprar dólares la contrapartida es entregar pesos. Para cubrir los “puts options” emitieron y, también imprimieron para hacer frente a los encajes remunerados que representan el 14% del PBI.

A todo esto, recuerde, los bancos ganan a una TEA de 171.46% en dólares. Caputo y Bausili se reunieron el primer día a solas con los bancos. Lo mismo que se generó porcentualmente el primer año de Macri, esta vez se logra en un solo trimestre. “Lo mismo, pero más rápido”. Por suerte no consiguieron más préstamos.

Inflación: El gobierno la disparó a (25.5% mensual) más del doble de la peor inflación de Massa (12%). Es el mismo fenómeno que logró Macri. Milei y Macri expusieron que las causas de la inflación no son exclusivamente monetarias. No solo confirman lo que reconoció el FMI, sino que es el primer caso de un país donde luce obvio. La inflación la dispararon liberando, pero fundamentalmente aumentando tarifas, combustible y, quitando subsidios. Al revés de lo cacareado.

Según Milei y Caputo, en la primera semana de enero la inflación corría al 3.678.34% (TEA), lo que se le escapó a Caputo es, que, al planchar el dólar, ese porcentaje de hiperinflación, era en dólares. Imagínese que, en EE.UU., un perro caliente y una gaseosa pasan de 7 a 11 dólares en dos meses. Incendiarían el país. Aquí es peor ahora mismo, porque tenemos 57% de pobreza. La misma pobreza que en el primer trimestre 2002, después del estallido, no antes.

Esta hiperinflación anualizada en dos meses, superó a las de 1989 y 1991 en Argentina, porque además es en dólares. Y, la descargó Economía y BCRA para licuar pesos y crear negocios financieros. Aunque las tasas de interés sean negativas, son extravagantes en dólares.

Logro comunicacional: consiguieron explicar que una suba de entre 2 y 3 veces la peor inflación de Massa es un éxito , para llevar en andas a Caputo. Y, que, si logran 15% en febrero, es decir, 20% más que Massa, es extraordinario .

consiguieron explicar que una suba de entre , para llevar en andas a Caputo. Y, que, si logran . ¿A que llama el presidente recomposición de precios relativos? Es anti académico. La estructura se diseña. Debería decir, cambiamos la estructura de precios relativos a pedido, ó, “a piacere”. Cada país, cada gobierno, establece esa decisión. No es teórico el precio de un bien. Cada país tiene su propia matriz de costos y, los precios y tarifas internacionales no se pueden normalizar o equiparar, porque los salarios e ingresos del mundo son distintos. Inclusive entran en contradicción, porque no existirían las ventajas comparativas ni el comercio internacional. Francia subsidia al campo, no puede competir con nuestros precios.

Es cierto que existe una conceptualización teórica hegemónica determinada por el poder universitario, difundida y atornillada por los macroecolobistas del establishment a través de sus think tanks y consultores privados, para darle letra a los periodistas que abrevan del “bolepasquin” que le bajan, para que repitan letanías hipnóticas, hasta crear “sentido común” en la gente de a pie. Solo así se puede entender que un obrero diga que las facturas de luz eran demasiado baratas, y esta bueno pagarlas más caras.

CONCLUSION: podría ser que el presidente Milei este siendo burlado por su entorno, lo cual no lo excusará de sus responsabilidades, en el futuro. Alguien debería ayudarlo.