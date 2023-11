Votar con odio ignorancia y desprecio puede ser peligroso

Para un profesor, educar significa formar un espíritu capaz de pensar por sí mismo. No se puede confundir educar con prescribir un contenido de pensamiento. Instruir no consiste en defender una ideología, sino en desarrollar cualidades de discernimiento, de juicio, de responsabilidad, que permitan a cada uno forjarse su propia opinión. La cultura economicista, adiestra una línea de pensamiento bien precisa, así como el odio a otras maneras de pensar. Una especie de militarización del pensamiento. En lugar de persuasión, injuria. En lugar de debate democrático, monopolio ideológico. Es mejor lo extranjero que lo argentino. No se trata de educar a la ciudadanía, sino de enseñarle “la verdad” …y de insultarlo si profiere otras verdades. - ¿Qué buen profesor insultaría a sus alumnos? -

Cierto dirigente preguntó a Jesús: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? - ¿Por qué me llamas bueno? -respondió Jesús-. Nadie es bueno sino solo Dios (San Lucas 18:18-19). La respuesta fue sencilla “si yo mismo no me considero bueno (aunque Jesús lo era), imagínate tú”. Poder y dinero. Nada bueno puede esperarse antes, durante y luego de su acumulación. La ambición suele ser desenfrenada.

Si antes se veían cosas sucias, ahora algunos políticos tienen conductas obscenas y lujuriosas que ofenden a la ciudadanía. Existen mecanismo extorsivos, se utilizan piezas pequeñas que almacenan mucha información para escuchar y grabar conversaciones, intromisiones en teléfonos celulares, servicios de seguridad o información corruptos, tráfico de influencias, cocaína, sobornos y negociados.

En el centro del interés juvenil, donde antes crujían las pasiones políticas, ahora se encuentran los asuntos privados y los desvelos de los poderosos.

Algunos miran con respeto a los ricos y famosos y, en lugar de interpelarlos los admiran por bandidos, otros se compadecen de ellos porque pagan impuestos. En realidad, nadie censura con rigor a los frenéticos líderes políticos y empresarios muy grandes tampoco.

Los llamados a hacer cumplir las leyes, en su calidad de representantes de las instituciones, las violan sistemáticamente. Incluso parece que está bien que mientan cuando les dan un micrófono. Hay cosas, como la naturaleza de ciertos chantajes, que es mejor admitir lo más tarde posible. Se trata de debilidades humanas.

Hay algo que sin embargo no se puede pasar por alto: “el ridículo”.

¿Cómo se puede tomar en serio la política, cuando los personajes que vemos son candidatos a presidentes, entrevistados por reporteros venales, financiados por ellos mismos y se han convertido en empresarios corruptos?

Un finalista que practica el “espiritismo Inter especie” y habla con su perro muerto, dijo que el Papa es el representante del maligno en la tierra. Que Al Capone es un héroe y un benefactor social y Elliot Ness un imbécil porque no le dejaba vender alcohol en libertad, bajo “la Ley seca”. Al Capone era un asesino sanguinario y no lo menciona porque no obsta, el problema central es que le impedían “ejercer la libertad” del imperio del crimen que tenía bajo su control: apuestas clandestinas, prostitución, sobornos, narcóticos, robos, negocios de protección mafiosa y asesinatos en Chicago Illinois, según un reporte del FBI. Propuso la venta de niños, de órganos y de armas. Niega el cambio climático, enmudece y no contesta a la periodista de TN que lo interpela - ¿cree usted en la democracia? - Y no reacciona, o contesta con el silencio. Lo tiene que pensar, da vueltas, la señora le dice “es muy fácil, si o no”. Su compañera de fórmula reivindica la dictadura cívico-militar. Ni siquiera es negacionista. En su espacio Benegas Lynch quiere privatizar el mar y romper relaciones diplomáticas con El Vaticano y, Ramiro Marra les recomienda a los niños mirar pornografía.

Hablando de ridículos, los vimos fotografiados estrechados en un abrazo con una sonrisa cómplice de dos periodistas a los dos archi enemigos que se llamaron “montonera tira bombas en jardines de infantes”, y “vos tenés chorros en las listas”. Ahora dicen que se estarían abrazando porque habría “un audio” que amenazaría soltar un tercero pacificador. En los próximos días, habrá muchas peleas imprudentes. Esperemos que acabe aquí la guerra mediática, antes que esta grotesca farsa puesta en marcha, nos abrume a todos y a todas.

Conclusiones de 4 encuestas

Necesitamos incluir Historia Argentina en todas las universidades. La ignorancia de la historia más reciente, insulta nuestra argentinidad. Nuestros héroes de Malvinas dieron su vida para vivir libres y en democracia. Es doloroso que un tercio de los profesionales que votaron la encuesta en la red LinkedIn-perfil Pablo Tigani-, cree que el crédito con el FMI (2018) lo tomó Cristina Kirchner y Alberto Fernández. También un tercio de los profesionales manifestó no saber que el peronismo es el único espacio político donde en todos los periodos de Gobierno, creció el PBI, el salario y, cayó el desempleo. Más de 8 de cada 10 profesionales votaron que debatir sobre “economía” fue más importante que debatir “educación” y “convivencia democrática”.

Los miembros de esa red profesional, tienen la responsabilidad de ayudar a revertir desde las empresas, los emprendimientos, los estudios universitarios; la decadencia cultural, económico y financiera. No parece que este aporte pueda llegar, con un tercio del liderazgo que no conoce la historia ni el desempeño económico del país. No saben periodizar y no distinguen diferentes capítulos en un periodo de 70 o 100 años, aludiendo directamente a Hipólito Yrigoyen o Juan Perón. Solo repiten lo que instala un pseudo periodismo hiper militante. Es necesario identificar los periodos y las políticas económicas; y las estrategias que trajeron frustración y decadencia.

Mafalda dijo: “vivir sin leer es peligroso, te obliga a creer en lo que te digan”. Por eso, si no leemos seremos más manipulables porque nos faltará criterio para diferenciar lo verdadero de lo falso. La lectura es esencial. Nadie puede prohibirnos leer, al igual que no pueden prohibirnos pensar. El odio y el prejuicio no pueden sustituir conocimiento y datos. En otro tramo de la encuesta preguntamos si en la elección de balotaje votara con odio, moderación o indiferencia. Un tercio de los encuestados sumo: “odio” (15%) e “indiferencia” (18%).

Ignorancia y desprecio por la vida

¿Qué ciudadano que es honrado con una banca no iría regularmente al Congreso? - No nos es indiferente que un día de los que fue, haya votado en contra de la Ley Nacional de Cardiopatías Congénitas, un escupitajo a quienes padecimos la muerte de una criatura con “tetralogía de Fallot”. No puede ser que explique que uno es libre de elegir morirse de hambre, si no acepta trabajar por un salario miserable. Que cuente que rompió a trompadas un punchin ball con la cara de Raúl Ricardo Alfonsín, a quien insulta frecuentemente junto a don Hipólito Yrigoyen.

Hace unas semanas, una profesora de la universidad, aspirante al servicio exterior de ese espacio, pisoteó la sangre de nuestros héroes de Malvinas. Ya un ex presidente afín había dicho que la posesión de Malvinas “aumentaría el gasto público”. Asimismo, insultan a quienes reciben sueldos del Estado-sin decirlo-veteranos de guerra, soldados, oficiales y sub oficiales, aunque hayan dejado todo para defendernos a los que estábamos mirando la conflagración por televisión.

Impúdicamente el candidato más votado en las PASO dijo identificarse con Margaret Thatcher. Tenemos que hacer un esfuerzo y dejar atrás los desencuentros, pero solo con los que quieran vivir en democracia.

El conocimiento precario de los asuntos que trata ese espacio sobre la cultura clásica, su perspectiva histórica, el rigor intelectual y la moderación argumental hasta ahora, no implican obstáculos para defender apasionadamente simples puntos de vista que pretenden ser filosóficos, pero que solo anidan odio y violencia.

La democracia argentina debería desideologizar a la elite tecnocrática hegemónica, como hubo que desnazificar Alemania, como habrían debido descomunistar Rusia. La tecnocracia es la impugnación de la democracia. La elite tecnocrática tiene necesidad de aprender tolerancia, la existencia del otro que mira de forma diferente a la suya. Por otra parte, sus nuevos socios de hace tres días, con la acusación de kirchnerismo, ya que se trata de una acusación en boca de los candidatos opositores, y no de una denominación objetiva, da cuenta de la reticencia a aceptar una verdadera democracia. El kirchnerismo es el apodo con el cual esta democracia pervertida disimula su menosprecio por el pluralismo.

La justicia social no es una aberración. Es el reconocimiento de la dignidad de todos los hombres, instruido por el cristianismo que Kant describe como la salida del hombre de la adolescencia para convertirse en adulto, y saluda el fin de los seres superiores. La política se sitúa bajo el signo de la prudencia. Un espacio político que lucha mediante el insulto contra opiniones contrarias, demuestra su falta de voluntad democrática. Las elites no han aceptado la controversia, y estan restableciendo la lucha de clases, exasperadas por no poder imponer sus verdades. Cuidado con volver a estimular la calamidad destructora. Nunca más.

(*) Director de Fundación Esperanza. https://fundacionesperanza.com.ar/ Profesor de Posgrado UBA y Maestrías en universidades privadas. Máster en Política Económica Internacional, Doctor en Ciencia Política, autor de 6 libros