Paramount+ presentó el tráiler de la cuarta temporada de "Tulsa King", serie protagonizada por Sylvester Stallone + Agregar ámbito en









En el tráiler oficial, estrenado hoy, el imperio de Dwight Manfredi (Stallone) está bajo ataque. La serie llega a la plataforma de streaming en octubre.

Stallone regresa como el "El General" Manfredi.

Protagonizada por el nominado al Premio de la Academia Sylvester Stallone, Tulsa King regresa a Paramount+ el viernes 16 de octubre con su cuarta temporada, hasta ahora la de mayores apuestas.

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En el tráiler oficial, estrenado hoy, el imperio de Dwight Manfredi (Stallone) está bajo ataque, pero el Rey está decidido a defenderlo a toda costa.

De qué trata la cuarta temporada de Tulsa King En la nueva temporada, Dwight (Stallone) lucha por legitimar su imperio y proteger a su equipo, mientras políticos corruptos, nuevos y peligrosos enemigos y una devastadora pérdida personal lo golpean desde todos los frentes. Sin embargo, cada victoria que consigue tiene un precio aún mayor y lo obliga a enfrentar verdades cada vez más difíciles sobre la lealtad, el liderazgo y el costo de la ambición. Cada movimiento lleva a Dwight más profundamente hacia los instintos de las calles que dejó atrás en Nueva York, convirtiendo a Tulsa en un campo de batalla y a Dwight en una amenaza que nadie puede darse el lujo de subestimar.

La nueva temporada mantendrá algunos de los personajes recurrentes de la serie como Martin Starr, Jay Will, Vincent Piazza, Annabella Sciorra, McKenna Quigley Harrington, Frank Grillo, así como con la nueva incorporación de Gretchen Mol, actriz con experiencia en películas de mafiosos como Donnie Brasco o El funeral.

Terence Winter es guionista principal y productor ejecutivo. Tulsa King también cuenta con la producción ejecutiva del nominado al Premio de la Academia Taylor Sheridan, Sylvester Stallone, Terence Winter, David C. Glasser, Ron Burkle, David Hutkin, Bob Yari, Thomas Kelly y Keith Cox.

La serie es producida por Paramount Television Studios y 101 Studios. Las primeras tres temporadas de Tulsa King están disponibles exclusivamente en Paramount+. La nueva temporada llega a la plataforma de streaming el 16 de octubre.

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