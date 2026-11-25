Alberto Núñez Feijóo, líder del PP en España, apuntó contra TVE: "Los informativos son una vergüenza" + Agregar ámbito en









El dirigente opositor también cuestionó el uso de fondos públicos para financiar producciones privadas y anticipó que, si llega al gobierno, impulsará cambios para garantizar una representación política proporcional y equitativa en la cadena estatal.

Alberto Núñez Feijóo cuestionó la imparcialidad de la cadena pública y criticó el uso de fondos estatales para financiar producciones de empresas privadas.

Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular (PP) de España, criticó a la Televisión Española (TVE) y cuestionó la forma en que presenta las noticias. Durante una entrevista con Antena 3, el dirigente dijo que la cadena pública “parece una televisión norcoreana y los informativos son una vergüenza”. Sus declaraciones se dieron durante la campaña para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Feijóo también cuestionó el dinero que recibe TVE para producir sus programas. En particular, criticó que empresas privadas cobren millones de euros de fondos públicos para realizar contenidos para la cadena.

Además, aseguró que, si llega al gobierno, buscará que todos los partidos tengan un espacio en la televisión pública de acuerdo con los votos que hayan conseguido en las elecciones. También dijo que su intención será garantizar que se cumpla la ley y que exista un trato justo para las distintas fuerzas políticas.

Feijóo criticó a TVE y cuestionó su cobertura informativa durante la campaña electoral. Polémica en la televisión pública española por neutralidad en campaña Sus declaraciones se conocieron en medio de la polémica por Silvia Intxaurrondo, conductora del programa "La hora de La 1". La Junta Electoral Central (JEC) abrió un expediente contra la periodista luego de una denuncia presentada por Vox, el partido de Santiago Abascal, por una posible falta de neutralidad informativa.

El caso comenzó por tres preguntas que Intxaurrondo hizo en su programa sobre la presencia de la extrema derecha en la televisión pública, la neutralidad de los periodistas y los límites a la hora de dar espacio a determinados discursos.

La Junta Electoral recordó que TVE y sus trabajadores deben mantener la neutralidad durante las campañas electorales. La conductora podría recibir una multa de entre 100 y 1000 euros. Intxaurrondo anunció que apelará la decisión y que continuará con el reclamo por la vía judicial. “No voy a renunciar a mis preguntas. El periodismo no consiste únicamente en entregar un micrófono, consiste en hacer preguntas y en abrir debates”, afirmó durante su programa. La polémica también llegó a la campaña electoral. La periodista había reservado dos espacios en el estudio para entrevistar a Feijóo y a Abascal, pero ninguno de los dos confirmó su participación.

Temas España

Elecciones