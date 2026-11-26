Uno de los 17 tripulantes falleció y otros seis recibieron atención médica por lesiones leves. La embarcación, que navegaba desde Algeciras hacia Barcelona, quedó bajo el agua a 56 kilómetros del litoral español.

El buque cisterna Med Emre se hundió a 56 kilómetros de Ibiza mientras transportaba 7.650 toneladas de combustible. Uno de sus 17 tripulantes murió y los otros fueron rescatados. Las autoridades investigan si hubo pérdidas de su carga en el mar.

El hundimiento del buque cisterna Med Emre , que transportaba unas 7.650 toneladas de combustible , activó un operativo de prevención ambiental cerca de Ibiza , en España . La embarcación se hundió a unos 56 kilómetros de la costa y, por el momento, no se confirmó que haya perdido parte de su carga. En el accidente murió uno de los tripulantes y los otros 16 fueron rescatados .

El barco navegaba bajo bandera de Malta y había salido de Algeciras con destino a Barcelona. Llevaba 4.850 toneladas de diésel, 2.000 de combustible para aviones y otras 800 de nafta, según publicó el diario español El País.

La emergencia comenzó el miércoles a las 22.30, cuando el Centro de Coordinación de Salvamento de Valencia recibió un pedido de ayuda. Seis minutos después, la tripulación informó que estaba entrando agua en el barco y que la embarcación se había inclinado casi 90 grados. El hundimiento se produjo cerca de la medianoche.

Los 17 ocupantes fueron rescatados, pero uno de ellos murió después de ser trasladado al Hospital Can Misses de Ibiza. Se trataba de un ciudadano turco de 46 años. Otros seis tripulantes sufrieron heridas leves, principalmente por hipotermia, y recibieron atención médica. Cinco fueron trasladados a Valencia y los demás permanecieron a bordo de un barco de rescate en buen estado de salud.

Después del accidente, los equipos de emergencia comenzaron a revisar la zona para comprobar si había combustible en el agua. Las autoridades de Baleares observaron pequeños reflejos sobre la superficie del mar, aunque señalaron que eran “perfectamente normales” en este tipo de situaciones. También aclararon que, hasta ese momento, no tenían constancia de pérdidas en los tanques del buque .

El Ministerio de Transportes de España informó que las primeras inspecciones no detectaron restos de la embarcación, objetos flotantes ni señales de contaminación. Sin embargo, decidió reforzar los controles con más barcos y medios aéreos.

Entre los recursos enviados se encuentra el Clara Campoamor, una embarcación especializada en atender derrames de hidrocarburos. También se desplegaron un avión de reconocimiento y tres helicópteros, que participaron en las tareas de rescate. Además, las autoridades solicitaron imágenes satelitales al sistema europeo Copernicus para buscar posibles rastros de combustible en los próximos días.

Como medida preventiva, la Dirección General de la Marina Mercante activó el segundo nivel más alto del plan nacional para responder ante casos de contaminación en el mar. También puso en marcha un protocolo de protección de las costas para preparar una posible intervención si el combustible llegara al litoral. Esto no significa que se haya confirmado contaminación en las playas.

Los equipos de emergencia desplegaron barcos, un avión y tres helicópteros para controlar la zona y detectar posibles rastros de combustible. Aunque las primeras inspecciones no encontraron señales de contaminación, España activó un protocolo preventivo para proteger las costas.

Qué especies podrían verse afectadas

La preocupación de las autoridades también está relacionada con la vida marina de la zona. En las aguas cercanas a Ibiza habitan tortugas marinas, delfines y la pardela balear, una de las aves marinas más amenazadas de Europa. Además, allí crecen extensas praderas de posidonia oceánica, una planta que cumple un papel fundamental en el equilibrio de los ecosistemas submarinos.

El Med Emre había sido construido en Turquía en 2019 y tenía doble casco. Este tipo de estructura cuenta con una segunda pared que separa los tanques de combustible del exterior del barco. De esta manera, reduce las posibilidades de que la carga llegue al mar si se produce un accidente.

En caso de detectar una pérdida de combustible, los equipos especializados pueden utilizar barreras absorbentes para evitar que se extienda. También cuentan con un dispositivo llamado skimmer, que permite recoger el combustible mezclado con agua y separarlo. Sin embargo, el mal tiempo en las islas Baleares podría complicar estas tareas.

El antecedente del desastre del Prestige

El accidente también recordó el hundimiento del petrolero Prestige, ocurrido frente a las costas de Galicia en noviembre de 2002. En aquella oportunidad, el barco transportaba unas 77.000 toneladas de crudo y provocó uno de los mayores desastres ambientales de España. Cerca de 63.000 toneladas de combustible llegaron al mar y afectaron unos 2.900 kilómetros de costa entre España y Francia.

Mientras continúan los controles, las autoridades de Baleares buscan determinar qué provocó el hundimiento del Med Emre y comprobar si hubo pérdidas de combustible. El objetivo es evitar que la carga llegue al mar y afecte a las especies y los ecosistemas de la zona.