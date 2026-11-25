Los sondeos difundidos hasta el 23 de noviembre muestran diferencias entre las principales fuerzas políticas. Mientras la mayoría de las consultoras sitúa al PP en primer lugar, seguido por el PSOE y Vox, el CIS ofrece una proyección diferente y otorga la ventaja al partido de gobierno.

Alberto Núñez Feijóo (PP), Pedro Sánchez (PSOE) y Santiago Abascal (Vox), los principales referentes de los partidos que compiten en las elecciones generales de España.

El Partido Popular (PP) , liderado por Alberto Núñez Feijóo , se ubica primero en la mayoría de las encuestas para las elecciones generales de España , que se realizarán este domingo. Detrás aparece el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) , encabezado por Pedro Sánchez , y Vox liderado por Santiago Abascal . Sin embargo, los porcentajes cambian según la consultora. Una encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) muestra un resultado diferente y coloca a Sánchez por delante de Feijóo.

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Estos datos son importantes porque en España no se pueden publicar nuevas encuestas durante los últimos días antes de las elecciones. La prohibición comenzó este lunes. Por eso, los sondeos publicados hasta esa fecha son la última referencia disponible sobre la intención de voto de los españoles antes de acudir a las urnas.

Una de las encuestas más recientes es la de 40dB, realizada para el diario El País. Según este estudio, el Partido Popular obtiene el 31,8% de la intención de voto, mientras que el PSOE alcanza el 30,9% . Vox queda en tercer lugar, con el 17,3% .

El relevamiento se realizó a partir de 7500 entrevistas por internet, entre el 10 y el 21 de noviembre . Su margen de error es del 1% .

Otra encuesta, elaborada por SocioMétrica, también ubica al PP en primer lugar. En este caso, los populares alcanzan el 32% de los votos, frente al 29% del PSOE. Vox vuelve a ocupar el tercer puesto, con el 18,1%.

Los resultados del CIS, en cambio, muestran otro escenario. Según esta medición, el PSOE conseguiría el 34,4% de los votos, mientras que el PP obtendría el 24,7%. Vox se mantendría en el tercer lugar, con el 15,6%.

Así, dos de las encuestas ubican al PP por delante del PSOE, mientras que el CIS señala al partido socialista como la fuerza más votada.

Las encuestas de 40dB y SocioMétrica ubican al PP por delante del PSOE, mientras que el CIS muestra un escenario opuesto y coloca a los socialistas en primer lugar. Vox aparece tercero en las tres mediciones.

Cuántos diputados se necesitan para gobernar en España

Además de los porcentajes de intención de voto, otro dato importante será la cantidad de diputados que consiga cada partido en el Congreso.

La Cámara cuenta con 350 diputados y se necesitan al menos 176 para alcanzar la mayoría absoluta. Esto significa que el partido que obtenga más votos no necesariamente podrá gobernar por su cuenta.

Según los resultados que muestran la mayoría de las encuestas, el PP podría necesitar el apoyo de Vox para reunir los diputados necesarios. Por eso, además de conocer qué partido queda primero, será importante ver cómo queda integrado el Congreso y qué acuerdos pueden alcanzar las distintas fuerzas políticas.

Cómo se elige al presidente del Gobierno español

En España, los ciudadanos no eligen directamente al presidente del Gobierno. En las elecciones generales votan a los representantes que integrarán las Cortes Generales, compuestas por el Congreso de los Diputados y el Senado.

Después de la votación comienza el proceso de investidura. El rey propone un candidato a presidente del Gobierno, que debe conseguir el respaldo del Congreso para asumir el cargo.

Si el candidato no obtiene los votos necesarios, se abre un plazo de dos meses para intentar una nueva investidura. Si durante ese período ningún candidato consigue el apoyo parlamentario, se convocan nuevas elecciones.

Por eso, el resultado del 29 de noviembre no solo permitirá saber qué partido obtiene más votos, sino también qué fuerzas tendrán los diputados necesarios para negociar acuerdos y formar gobierno.