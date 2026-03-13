A días de la interna, la Justicia allanó la sede de la UOM y Abel Furlán habló de "una burda operación" + Seguir en









El juez Julián Ercolini ordenó un operativo a pedido del fiscal Eduardo Taiano. Investigan un contrato con una empresa presuntamente vinculada a La Cámpora para el manejo de aportes de afiliados.

Abel Furlán, referente de la UOM.

La Justicia allanó este viernes la sede central de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). El operativo se llevó a cabo en el marco de una investigación contra el titular del gremio, Abel Furlán, por posible defraudación y asociación ilícita. El líder gremial se había presentado en tribunales por voluntad propia para aportar documentación. En cinco días hay elecciones en el sindicato.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El procedimiento fue ordenado por el juez federal Julián Ercolini en las oficinas ubicadas en la calle Alsina al 400, a pedido del fiscal Eduardo Taiano, titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°3. Allí secuestraron documentación para la causa en la que se intenta dilucidar si hubo o no prácticas ilícitas vinculadas con la administración de aportes de afiliados.

e65ec3a7_f878_4d11_a173_5112673b0302_1_7c9edb27d3 En concreto, el fiscal busca recabar pruebas por un presunto contrato del gremio con la empresa USEM S.A. -cuyos accionistas serían María Soledad Calle y Adalberto Raúl Braconi- para el manejo de los fondos, compañía cuyo control estaría vinculado a dirigentes de La Cámpora.

La defensa de Abel Furlán Desde la UOM aseguran que Furlán no se encuentra imputado y que incluso el jefe metalúrgico "aportó pruebas de forma voluntaria". El propio dirigente presentó un escrito de forma voluntaria en el que niega "delito alguno".

“No existe en lo actuado por la UOM de la República Argentina, ni por ninguno de sus dirigentes, los que firmaron los acuerdos del caso, su secretario general, su secretario adjunto, su secretario administrativo, ni su tesorero, ninguna irregularidad como las que se informan, ni delito alguno, ni cuestión que sea competencia de ese fuero penal extraordinario al que la ha traído el irresponsable denunciante serial ya conocido en el fuero”, indicó Furlán en la presentación según consignó el sitio InfoGremiales.

El jefe de la UOM es uno de los dirigentes sindicales más cercanos al kirchnerismo. Llegó incluso a ocupar una banca de diputado nacional por el Frente para la Victoria entre el 2015 y el 2019. Luego, en 2022 desplazó de la jefatura del gremio a su histórico titular, Antonio Caló. El dirigente metalúrgico no dudó en atribuir la denuncia a “una burda operación de prensa” mediante la cual "dirigentes de una lista opositora local" de Zárate-Campana pretenden "afectar indebidamente" la designación de la conducción nacional de la UOM, que tendrá lugar el 18 de marzo.

Temas UOM

Justicia