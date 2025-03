A Martín Menem se le complica el panorama en Diputados tras la escandalosa sesión

La oposición le crítica a Martín Menem no cumplir con los acuerdos políticos.

En algo más de un año, Menem cosechó fuertes cuestionamientos por parte de la oposición. Entre otras críticas, diputados de distintos bloques le adjudicaron al riojano impedir que la Cámara que preside funcione correctamente . Lo culpan, por caso, de pisar los tres nombramientos que debe aprobar Diputados en el recinto para la AGN . En un primer momento, el ladero de Karina Milei habría aducido que esas sillas eran “para la casta” , por lo que se demostró desinteresado en elevar un candidato de La Libertad Avanza. Luego dio marcha atrás. Y, al no reunir los números suficientes para colocar un nombre propio, frenó el asunto .

También, le achacan no cumplir los acuerdos políticos . Eso se vio, por caso, días atrás, cuando debía conformarse la bicameral del Defensor de los derechos de niñas, niños y adolescentes . El acuerdo arribado con UP, aseguran en ese bloque, era que esa presidencia quedaría para ellos. De la noche a la mañana, y con argumentos que para el peronismo fueron "un tanto endebles", los libertarios quisieron retener esa silla para sí.

Menem no lo hizo

Menem vio peligrar su silla a finales del año pasado. Es más, se instalaron versiones de que el oficialismo volteó la sesión por Ficha Limpia en noviembre pasado, a cambio de que Unión por la Patria no pusiera palos en la rueda para su reelección al frente de la Cámara. Por aquellos días comenzaron a surgir otros nombres que reunirían los votos suficientes para reemplazarlos. Entre ellos, el de Monzó. Finalmente, sin el aval de UP, el libertario fue ratificado al frente de la Cámara baja.

Con la sesión de este miércoles, que culminó en un escándalo, luego de forcejeos, vasos de agua voladores y un levantamiento de sesión, de mínima dudoso, Menem vuelve a estar en el centro de la tormenta.

“Menem estaba nervioso desde antes que empezara la sesión”, afirmó un diputado que cuestiona con dureza el accionar del libertario en la sesión que se aprobó el emplazamiento para tratar una serie de proyectos vinculados al escándalo $LIBRA, que tiene a los Milei como protagonistas. Éste y otros diputados le recriminan a Menem haber levantado el debate de manera arbitraria. Algunos citan el artículo 176 del reglamento de la Cámara: “Antes de toda votación, el presidente llamará para tomar parte en ella a los diputados que se encuentren en la antesala”. Menem no lo hizo.

“A continuación, se va a votar el apartamiento solicitado por la diputada Victoria Tolosa Paz… no habiendo quórum, queda levantada la sesión”. Así, en menos de un minuto, el riojano pasó de anunciar que se votaría un apartamiento para emplazar a un conjunto de comisiones para que se aboquen al proyecto que busca declarar las facultades delegadas que la Ley Bases le dio a Milei, a levantar la sesión. Quien le avisó que el tablero marcaba 128 presentes fue Mercedes Piscitello, directora General Parlamentaria de la HCDN.

Martín Menem Diputados Menem no respetó el artículo 176 del reglamento de la Cámara de Diputados. Ignacio Petunchi

En ningún momento, y como hace el riojano antes de cada votación, dio tiempo para que los diputados puedan volver a sus bancas. Segundos antes, el tablero marcaba 131, pero más de un legislador se paró para las aguas en medio de los revuelos ocasionados en el recinto por los diputados de La Libertad Avanza,

Pero más allá de lo netamente reglamentario, Menem sentó un precedente. “En la próxima sesión, no va a poder ir ni al baño”, alertó un diputado que tiene años caminando los pasillos del Congreso.

Es que, con el criterio del riojano, cada vez que el tablero marque un número inferior a 129 presentes (lo cual ocurre en buena parte de los debates, salvo en los momentos de quórum o para efectuar una votación), cualquier sesión puede ser levantada “de prepo”, como hizo Menem esta semana. En un futuro no muy lejano, el criterio que aplicó el presidente de la Cámara se le podrá volver en contra.

Los diputados de UP, Encuentro Federal, la Izquierda, Democracia para Siempre, el MID y la Coalición Cívica le harán sentir el rigor del reglamento. También le recordarán que, en un cuerpo colegiado, no se imponen las Fuerzas del cielo, sino la de los números.

"Tenemos que ser contundentes con él, hay cosas que no puede hacer. Hay que ser muy claro con su función", dijeron desde la Coalición Cívica.

Un antes y un después

“El bloque de UP se lo quiere cargar a Menem”, dijo un diputado que estuvo reunido con referentes de la bancada que conduce Germán Martínez apenas culminó la sesión. “Nosotros tenemos 98. Que el resto ponga los votos y llegamos a 129”, le dijo un diputado de Unión por la Patria a Ámbito. Para destituir al libertario el cuerpo debería someter el tema a discusión. Otros diputados de UP prefieren la cautela. Plantean que “un golpe de Estado no se anticipa, se hace”.

Pero más allá del enojo que generó Menem entre los diputados de Unión por la Patria, que lo fueron a increpar al estrado apenas este levantó la sesión, se produjo “un quiebre” entre el libertario y buena parte de los bloques que, en diciembre, en muchos casos a regañadientes, lo ratificaron al frente de la Cámara.

Es cierto que una remoción parece lejana. En primer lugar, no hay antecedentes, al menos en el mediano plazo. En segundo lugar, porque puede ser tomado como una medida “golpista”.

Es que, quitarle la Presidencia de la Cámara al oficialismo para dejarlo en manos de la oposición significa ocupar el tercer lugar de la línea sucesoria presidencial. Son varios los diputados que plantean que si promueven su caída la sociedad lo verá como una maniobra destituyente.

Es por eso que, algunos de los bloques que en diciembre ratificaron a Menem al frente de la Cámara hoy analizan qué medidas disciplinarias debería haber para los diputados que agredieron a sus pares en la Cámara, con Lisandro Almirón a la cabeza, que fue a increpar a Oscar Zago, jefe del bloque MID, para que deje sin quórum la sesión. E, incluso, para el propio Menem, por no llamar al orden y levantar la sesión de manera repentina.

Más de un bloque acompañará el planteo del presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, quien le exigió al presidente de la Cámara que, "en virtud de lo establecido en el artículo 188 del Reglamento Interno sobre sanciones disciplinarias, se aplique de inmediato el procedimiento correspondiente en la próxima sesión".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/maxiferraro/status/1900141043636384186&partner=&hide_thread=false NO PUEDE PASAR POR ALTO



Exijo al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que, en virtud de lo establecido en el artículo 188 del Reglamento Interno sobre sanciones disciplinarias, se aplique de inmediato el procedimiento correspondiente en la próxima sesión.… — maxi ferraro (@maxiferraro) March 13, 2025

“Cuando terminó la sesión, varios nos quedamos reunidos, todavía en shock, y más de uno estaba con voltearlo”, le dijo un diputado a este medio. De ese encuentro improvisado post escándalo participaban referentes de distintos bloques. “Quedamos en ordenar las comisiones para la semana que viene, con los proyectos de las cripto y, para la otra semana, veremos”, acotó ese mismo diputado, que no imagina que “llegue la sangre al río”.

Al día siguiente del debate, varios diputados de la oposición se reencontraron en el Palacio. Allí, la conversación giró en torno a “cómo será la convivencia después de la sesión, y bajo qué términos sesionar”.

“El malestar nuestro viene desde hace mucho tiempo”, dijeron en UP. Y agregaron: “Hay que prestar atención a aquellos que hace tres meses lo ratificaron y ahora su relación con Menem está en crisis. Esa es la novedad”.

Más complicaciones para Menem

Si bien la idea de remover a Menem parece lejana, lo cierto es que, de cara a la próxima sesión, que no se hará esperar porque la oposición querrá llevar los proyectos vinculados a $LIBRA al recinto lo antes posible, al riojano lo aguarda una Cámara más hostil que la que enfrentó en la última sesión.

Y a esto hay que sumarle que el riojano deberá que alinear a la tropa propia. Porque el otro escándalo de la jornada, el que tuvo al vaso volador como protagonista, fue entre diputadas de la bancada oficialista. No entre oficialistas y aliados (como es el MID de Oscar Zago).

De un lado, Lilia Lemoine y Celeste Ponce. Y, del otro, Marcela Pagano y Rocío Bonacci. Estas últimas, distanciadas de Menem, no acataron la orden de vaciar el recinto. Se quedaron sentadas a la espera que se votara un segundo emplazamiento, para que la comisión de Juicio Político ratifique sus autoridades. Ese cuerpo de trabajo quedó en una nebulosa luego de que Menem intentara voltear la reunión en la que Pagano, a propuesta de Zago, fue votada presidenta. En otras palabras, Pagano está dispuesta a quedar al frente de una comisión tan sensible, pese a que Karina Milei le niegue esa silla.

Conclusión, Menem no solo tiene un bloque pequeño y carente de experiencia. Sino que, para colmo, cuenta con algunos rebeldes que ya no le responden. Y a eso se le suma que los bloques "dialoguistas" son cada vez menos y están dispuestos a complicarle el panorama al oficialismo en la víspera a las elecciones de medio término.