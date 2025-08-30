Axel Kicillof apuntó contra Javier Milei por el caso ANDIS: "El problema es el contenido de los audios"







El gobernador también apuntó a los Menem y consideró que con ellos se trata de una gestión "más casta imposible". Para él, Milei "está subordinado a los poderosos".

"Nos enteramos de que está lleno de Menem este Gobierno", dijo el gobernador y los tildó de "jefes" del Gobierno. Mariano Fuchila

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se refirió este sábado a la causa que involucra al Gobierno por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). "El problema es el contenido de los audios. Ahora aparece uno de Karina en una reunión privada donde dudo que haya kukas", detalló el funcionario.

En un escenario político tenso, en la previa de las elecciones provinciales, Kicillof calificó a Milei de "payaso" y aseguró que el Presidente "configuró una estafa electoral". Además, el gobernador también analizó los presuntos hechos de corrupción por pedido de coimas en la Agencia que involucran a la secretaria de Presidencia Karina Milei y a su subsecretario Eduardo "Lule" Menem.

Axel Kicillof respondió a las acusaciones del Gobierno por una "operación" con la causa ANDIS En referencia al caso de la agencia nacional, Kicillof desmintió la hipótesis de operación que esbozan desde Casa Rosada. "Si fuera una operación, los audios serían falsos. Ya dijeron que son verdaderos", respondió al referirse a la conferencia de prensa que llevó a cabo el vocero presidencial, Manuel Adorni y luego sentenció: "Veo que tienen filtraciones".

"Nos enteramos de que está lleno de Menem este Gobierno. Más casta imposible. Estaban escondidos. Surgieron ahora. No era Karina el jefe, eran los Menem", lanzó posteriormente el gobernador en diálogo con Radio con Vos.

kicillof "Milei no era lo que parecía, es un empleado, no es el dueño del circo, es un payaso", lanzó.

Más temprano, el exsenador Eduardo Menem denunció una “campaña de desprestigio” contra su familia y señaló que está habiendo juicios "antes de que se pronuncie la Justicia”: “Están manoseando de más mi apellido y el de mi familia. Tienen que ser más cuidadosos", apuntó. Así, el mandatario provincial señaló que "Milei no era lo que parecía, es un empleado, no es el dueño del circo, es un payaso". En esa misma línea, sumó que "es un tipo subordinado a los intereses, a los poderosos" y que "se le cae la baba, ve un rico y tira espuma por la boca". Axel Kicillof visitó Almirante Brown y apuntó contra Javier Milei: "Frenar la obra pública es inhumano" El gobernador de Buenos Aires Axel Kicillof encabezó este viernes una jornada en Almirante Brown donde visitó la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNaB) y supervisó los avances en la obra de mejora integral de la Ruta Provincial N°4. Estuvo acompañado por la vicegobernadora Verónica Magario, el ministro de Infraestructura Gabriel Katopodis y el intendente Mariano Cascallares, además de referentes del oficialismo como Juan Grabois y Fernanda Miño. Durante el recorrido por la UNaB, el mandatario bonaerense destacó la importancia de la educación pública como motor de movilidad social. “Las universidades del conurbano están llenas de hijos de trabajadores: son la primera generación en llegar a la universidad porque es pública, gratuita y, sobre todo, está cerca”, afirmó.