Adrián Ravier: "En los últimos meses, la comunicación pública se enfocó en cuestiones ajenas a la marcha general del Gobierno"

Adrián Ravier asumió como sucesor de Manuel Adorni y tuvo su presentación ante los micrófonos. El funcionario brindará conferencia de prensa, en principio, todos los martes desde las 11hs.

Luego de varias semanas de silencio - y tras la confirmación de la salida del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, de su cargo como vocero - Adrián Ravier hizo su debut frente a los micrófonos como flamante vocero presidencial. Por primera vez sobre el atril, advirtió que "en los últimos meses, la comunicación pública se enfocó en cuestiones ajenas a la marcha general del Gobierno" y afirmó que su objetivo en esta nueva etapa de comunicación del Gobierno será comunicar a los ciudadanos cómo la reformas impulsadas por el oficialismo "tienen impacto en la vida de los argentinos”.

Ravier viene de ser elegido Diputado nacional por La Pampa en las elecciones legislativas de 2025, donde Javier Milei se impuso por amplia diferencia. "Hoy estoy acá porque, ante el pedido del Presidente de la Nación, Javier Milei, acepté el desafío de ser su nuevo vocero en esta etapa de profundas reformas estructurales que atraviesa nuestro país . Para mí es un honor ser la voz del presidente", aseguró sobre su nuevo cargo.

Así, el nuevo funcionario del Poder Ejecutivo confirmó que las conferencias de prensa tendrán lugar - desde la semana que viene-, cada martes a las 11 horas .

El vocero utilizó los primeros minutos frente al micrófono para comenzar a dibujar su perfil académico, con mención a sus pergaminos UBA y UADE, publicaciones y experiencia en el sector privado.

"El 1º contacto con Javier Milei se da por la recomendación de un editor, Rodolfo Distel, quien nos recomendó escribir juntos un libro al advertir que compartíamos una pasión por las mismas ideas. En este momento no ocurrió, pero sí este año, en 2026, bajo el título 'La batalla por la macroeconomía'", relató sobre su relación con el Presidente, que no estuvo exenta de polémicas: "Incluso, tuvimos nuestras controversias sobre ideas filosóficas, económicas y políticas que nos alejaron por algún tiempo durante el año 2018", comentó sobre los mensajes en X que se viralizaron tras su designación.

En referencia al Jefe de Estado, el nuevo funcionario se deshizo en elogios: "Encuentro en el presidente de la nación 4 grandes virtudes. Puede ver más lejos porque está parado sobre los hombros de gigantes. En su búsqueda personal, pudo dar con las ideas correctas las ideas liberales libertarias de la escuela austríaca, las que ambos entendemos pueden devolverle a la Argentina el crecimiento y el progreso perdidos. Además, es docente, con la pedagogía adecuada para hacer pausas en sus exposiciones, para refrescar y definir conceptos. También tuvo experiencia de consultor, lo que permite vincular los conceptos con los indicadores para contrastar sus afirmaciones con datos, pero también con capacidad para predecir escenarios futuros. Y, por último, y quizás lo más importante, el presidente tuvo la personalidad para patear el tablero cuando hacía falta".

Ravier llega al atril luego de haberse desempeñado como Diputado por la provincia de La Pampa. "Asumí como diputado nacional, luego de una elección histórica donde los argentinos ratificaron su respaldo a la gestión de Javier Milei. Durante ese lapso tuve el orgullo de participar del congreso nacional más reformista de la historia".

La nueva Vocería Presidencial

"Hoy estoy acá porque, ante el pedido del presidente de la nación, Javier Milei, acepté el desafío de ser su nuevo vocero en esta etapa de profundas reformas estructurales que atraviesa nuestro país", afirmó de cara a los periodistas Ravier en referencia a su nuevo rol.

Y, desde sus primeras palabras, el vocero buscó despegarse de los fantasmas de su antecesor, Adorni, quien sigue en medio de investigaciones y acusaciones por presunto enriquecimiento ilícito: "En los últimos meses, la la comunicación pública se enfocó en cuestiones ajenas a la marcha general del gobierno".

"Nunca antes hubo una discrepancia tan grande entre los logros que tuvo un gobierno y la conversación pública", criticó.

En un escenario convulsionado - y con una tensa relación con el periodismo - Ravier bajó el tono y describió los objetivos de esta nueva etapa de la comunicación del Gobierno: "Tal como lo hice a lo largo de mi profesional y académica, voy a hacer de la sala de prensa un lugar de respeto y apertura al debate de ideas. Asumo este rol con la firme convicción de que quienes ocupamos un rol, un lugar en el estado, somos servidores públicos y nos debemos a la sociedad".

"Desde mi lugar, van a encontrar una persona dispuesta a escuchar e intercambiar ideas, siempre en el marco de los temas que competen a la marcha del gobierno nacional", ahondó.

Sobre sus labores, dejó claro que no corresponde responder sobre temáticas que atengan a "competencias de otro poder de la República Argentina, ya sea el judicial o el legislativo" así como tampoco "opinar sobre política partidaria ajena a la gestión" ni sobre "temas que impliquen una intromisión en la política interna de otro estado soberano".

En el cierre de la conferencia - que duró poco más de 13 minutos y no tuvo lugar a preguntas - Ravie dejó un mensaje a los presentes: "Concibo al periodismo como un eje central en la democracia de nuestro país. Valoro y reivindico el trabajo del periodista que busca informar, que es independiente y objetivo, que tiene espíritu crítico y hace una presentación ecuánime de los hechos y los datos de la realidad".

"Aspiro a que construyamos una relación en base a estos principios. Ese es mi compromiso para con ustedes, y espero que sea recíproco", concluyó.