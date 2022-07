Pablo Ceriani destacó el rol de Aerolíneas Argentinas para las "economías regionales"

“Los que tienen la suerte de vivir en CABA piensen que hay otras localidades que no tienen atracciones turísticas pero hay argentinos que necesitan viajar, cuyos destinos no son rentables, y que si no va Aerolíneas no va nadie", señaló la mandataria.

En esos destino “no hay rentabilidad económica pero sí social y humana, un concepto que hay que recordar a algunos", postuló Fernández de Kirchner.

En su cuenta de la red social Twitter, Ceriani publicó: "En relación a las palabras de Cristina Kirchner sobre el rol fundamental que cumple Aerolíneas en la conectividad del país, sumo algunos datos".

"Aerolíneas opera desde Buenos Aires 35 destinos nacionales de los cuales entre 19 y 21 (dependiendo la época del año) es la única aerolínea que los vuela", precisó.

En ese sentido, indicó que "respecto a las rutas federales que conectan provincias sin pasar por Buenos Aires, hoy opera 43 rutas de este tipo" y que "sólo 5 de esas conexiones son operadas también por otras compañías".

"Pensar, discutir y reflexionar sobre Aerolíneas sin tener en cuenta esta cuestión, habla de un desconocimiento muy grande sobre el tráfico aerocomercial y de una gran insensibilidad respecto a la importancia que tiene para las economías regionales", justificó.

Cristina Kirchner llamó a acordar precios en el turismo

La vicepresidenta calificó este viernes al programa PreViaje como una "excelente política y respuesta" para potenciar al sector "ultracastigado durante la pandemia".

Sin embargo, llamó a los empresarios del sector a "coordinar políticas de precios" junto con el Gobierno nacional si quieren continuar bajo el programa.

"No conozco empresario ni inversionista que no reconozca al PreViaje como una excelente decisión del gobierno", afirmó.

"Lo que sí creo es que el gobierno debería convocar a la cámara hotelera y a la cámara gastronómica para coordinar políticas de precios, porque este sector es uno de los que más ha contribuido junto con textiles y otros, a la conformación de índice inflacionario", postuló.