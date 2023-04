Agustín Rossi: "Seguimos trabajando para bajar esta corrida bancaria"

El jefe de Gabinete recordó que " es la tercera corrida cambiaria de este gobierno ", aunque entendió que "en términos estructurales, salvo que analices la alta inflación del 7,7%, no pareciera haber condiciones para que esta semana sea una de un pico del dólar, porque el Banco Central está recuperando reservas ".

Rossi reconoció que "hay actores que operan: no son inocuos", y señaló a la Sociedad de Bolsa y a ex funcionarios del gobierno de Mauricio Macri que habrían contactado a directivos del FMI. En ese apartado, ratifico que se renegociará la deuda con el organismo internacional porque "hay condiciones que no son imputables a la gestión económica", como la guerra entre Rusia y Ucrania y la sequía en el campo nacional.