Alberto Fernández cree que "Javier Milei es un riesgo para la democracia"

La funcionaria remarcó lo que "vivieron otros países como con Trump o con Bolsonaro" o "en épocas peores todavía de la historia como a principios del siglo XX". "Hay que tratar de que Milei no llegue a ser un dirigente importante en este país, ni llegue, por supuesto, a la presidencia" , concluyó la portavoz.

"Acá no es casualidad que la única dirigente política que fue condenada, proscripta, inhabilitada, e intentada asesinar es una sola", repasó Cristina sobre los sucesos de los que fue protagonista. En ese sentido, la vicepresidenta expresó su enojo con el discurso liberal de la "casta política" y les respondió: "¿Qué me venís a joder? ¿De dónde te tenemos miedo?"

En un contexto más amplio, la dirigente apuntó contra las ideas de la oposición que no quieren controlar a los poderes económicos y expresó: "A quién le van a hacer creer los políticos hoy, cualquiera sea el origen o la idea, que van a poder controlar a los que hacén poder económico concentrado y van a poder solucionar los problemas de los argentinos en este estado de las cosas. Que no me jodan más con esas fantasías".