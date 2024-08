Alberto Fernández rompe el silencio en medio del escándalo por la denuncia de Fabiola Yañez

Por lo pronto, Fernández dará una entrevista tras la filtración de chats en los que la exprimera dama expuso -a través de mensajes e imágenes- la violencia de género ejercida sobre ella.

WhatsApp Image 2024-08-08 at 21.58.47 (1).jpeg

Denuncia contra Alberto Fernández: difunden chats e imágenes de la violencia contra Fabiola Yañez

Las fotos y chats que forman parte de la denuncia de la exprimera dama Fabiola Yañez por violencia de género contra el expresidente Alberto Fernández vieron la luz este jueves, junto a un escandaloso video filmado en Casa Rosada, que daría cuenta de una infidelidad del primer mandatario.

Las imágenes muestran a Yañez en dos momentos, uno con un ojo morado y otro con un fuerte golpe en su axila derecha. Las mismas ya forman parte de la causa judicial que lleva adelante el juez Julián Ercolini.

En los chats filtrados se puede ver como Yañez acusaba al ex presidente de atacarla físicamente en reiteradas ocasiones: ''Esto no funciona así, todo el tiempo me golpeás. Es insólito. No puedo dejar que me hagas esto cuando yo no te hice nada. Y todo lo que trato de hacer con la mente centrada es defenderte y vos me golpeás físicamente. No hay explicación''.

"Me volvés a golpear. Estás loco. Venís golpeándome hace 3 días seguidos. Y cuando me zamarreaste de los brazos me dejaste moretones", muestran las conversaciones publicadas por Infobae.

Fernández, que había asegurado que "la verdad de los hechos es otra" y ''que jamás ocurrió lo que ahora me imputa", expresó en otro tramo de los chats: "Deja de discutir. Al final terminamos peleados nosotros por todos los demás (...) Vení (...) Me siento mal. Me cuesta respirar, por favor pará, me siento muy mal".