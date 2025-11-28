El electrodoméstico que hay que desenchufar durante tormentas eléctricas para evitar daños + Seguir en









Los fuertes fenómenos climáticos afectan directamente las placas electrónicas, la fuente interna y los capacitores, que pueden quemarse incluso sin que el rayo caiga cerca.

El electrodoméstico que hay que desenchufar durante tormentas eléctricas para evitar daños. Gemini AI

En vísperas de las lluvias y tormentas fuertes en Argentina, una de las preocupaciones más comunes entre las personas es el riesgo a sufrir un pico de tensión o alguna sobrecarga que dañe algún aparato electrónico. Así, entre los electrodomésticos que son vulnerables y que recomiendan desenchufar se encuentra el televisor.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

¿Por qué el televisor es tan vulnerable a los rayos y picos de tensión? Los televisores modernos, sobre todo los LED, QLED y OLED, utilizan fuentes de alimentación muy sensibles, diseñadas para trabajar con voltajes estables. Cuando ocurre una tormenta eléctrica, la red puede sufrir:

Subidas repentinas de tensión ,

, Caídas bruscas ,

, Impulsos eléctricos de varios miles de voltios tras un impacto de rayo,

tras un impacto de rayo, Microcortes que hacen reiniciar el equipo. televisión cable rating Los televisores modernos, sobre todo los LED, QLED y OLED, utilizan fuentes de alimentación muy sensibles, diseñadas para trabajar con voltajes estables. Depositphotos Estos fenómenos afectan directamente las placas electrónicas, la fuente interna y los capacitores, que pueden quemarse incluso sin que el rayo caiga cerca. En este contexto, el televisor es uno de los tres aparatos que más se queman por tormentas, junto con módems y decodificadores.

Desenchufar todo: la recomendación de los técnicos Los especialistas en electrónica doméstica recomiendan que durante tormentas con actividad eléctrica intensa, lo más seguro es desconectar el televisor de la red física, no solo apagarlo con el control remoto.

Por eso, para una protección completa aconsejan:

Desenchufar el televisor .

. Desconectar el cable HDMI que vaya a decodificadores o consolas.

que vaya a decodificadores o consolas. Quitar el cable de antena o TV por cable, ya que también puede transmitir picos de tensión. Televisión Freepik Otra recomendación de los técnicos es la de usar un UPS por sobre un estabilizador, esto se debe a que el primero brinda una mayor seguridad frente al segundo que es más limitado. Cómo evitar daños adicionales en otros equipos Además del televisor, conviene proteger otros aparatos conectados a la red: Módem y router Wi-Fi.

Consolas de videojuegos.

Equipos de audio.

Decodificadores de TV. Todos ellos están conectados a placas electrónicas muy sensibles y pueden quemarse por un solo pico de tensión.

Temas Electrodomésticos